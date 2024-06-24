https://sarabic.ae/20240624/ضابط-أوكراني-كييف-لا-تستطيع-إيقاف-التقدم-الروسي-ولا-يوجد-شيء-تحت-السيطرة-1090147858.html
ضابط أوكراني: كييف لا تستطيع إيقاف التقدم الروسي ولا يوجد شيء تحت السيطرة
ضابط أوكراني: كييف لا تستطيع إيقاف التقدم الروسي ولا يوجد شيء تحت السيطرة
سبوتنيك عربي
قال الرائد في القوات المسلحة الأوكرانية، إيفان سكوراتوفسكي، إن كييف لا تستطيع إيقاف روسيا، فقوات كييف مهددة بالهزيمة في الصراع. 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T18:57+0000
2024-06-24T18:57+0000
2024-06-24T18:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت صحيفة بريطانية نقلا عن الضابط الأوكراني، أنه "قيل لنا على شاشات التلفزيون أن الوضع تحت السيطرة، لكنني أدرك أنه لا يوجد شيء تحت السيطرة... لا يمكننا إيقافها (روسيا) بشكل كامل، هذا مستحيل".وأضاف الضابط العسكري: "إذا استمر بقية العالم على نفس المسار... فأعتقد أننا سنواجه الهزيمة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240624/لافروف-أسلحة-واشنطن-الموردة-إلى-كييف-لا-يمكن-استخدامها-دون-مشاركة-مباشرة-من-الجيش-الأمريكي-1090145338.html
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روسيا
ضابط أوكراني: كييف لا تستطيع إيقاف التقدم الروسي ولا يوجد شيء تحت السيطرة
قال الرائد في القوات المسلحة الأوكرانية، إيفان سكوراتوفسكي، إن كييف لا تستطيع إيقاف روسيا، فقوات كييف مهددة بالهزيمة في الصراع.
وذكرت صحيفة بريطانية نقلا عن الضابط الأوكراني، أنه "قيل لنا على شاشات التلفزيون أن الوضع تحت السيطرة، لكنني أدرك أنه لا يوجد شيء تحت السيطرة... لا يمكننا إيقافها (روسيا) بشكل كامل، هذا مستحيل".
وأشار إلى أن روسيا الاتحادية قوية للغاية وتتمتع بميزة في العديد من الجوانب.
وأضاف الضابط العسكري: "إذا استمر بقية العالم على نفس المسار... فأعتقد أننا سنواجه الهزيمة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.