https://sarabic.ae/20240627/مسيرات-روسية-تهاجم-مواقع-اللواء-81-الأوكراني-في-بيلوغوروفكا-فيديو--1090215868.html
مسيرات روسية تهاجم مواقع اللواء 81 الأوكراني في بيلوغوروفكا... فيديو
مسيرات روسية تهاجم مواقع اللواء 81 الأوكراني في بيلوغوروفكا... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، فيديو لتدمير مواقع العسكريين التابعين للواء 81 المتنقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بيلوغوروفكا باستخدام... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T08:07+0000
2024-06-27T08:07+0000
2024-06-27T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
سلاح روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع إلى أن مشغلي الطائرات دون طيار، التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" دمروا "بدقة متناهية" المواقع الاستطلاعية للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى المخابئ، ونقاط إطلاق النار، وتجمعات القوى البشرية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.إعلام: توسع الصراع في أوكرانيا يهدد بتصفية بولنداالإمارات تقدم 28 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية في السودان
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا
مسيرات روسية تهاجم مواقع اللواء 81 الأوكراني في بيلوغوروفكا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، فيديو لتدمير مواقع العسكريين التابعين للواء 81 المتنقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بيلوغوروفكا باستخدام طائرات هجومية دون طيار.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن مشغلي الطائرات دون طيار، التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" دمروا "بدقة متناهية" المواقع الاستطلاعية للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى المخابئ، ونقاط إطلاق النار، وتجمعات القوى البشرية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.