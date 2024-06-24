https://sarabic.ae/20240624/الجيش-الروسي-يضرب-مركزا-لوجستيا-ضخما-لتسليم-وتوزيع-الأسلحة-الغربية-لنظام-كييف-1090127444.html
الجيش الروسي يضرب مركزا لوجستيا ضخما لتسليم وتوزيع الأسلحة الغربية لنظام كييف
الجيش الروسي يضرب مركزا لوجستيا ضخما لتسليم وتوزيع الأسلحة الغربية لنظام كييف
سبوتنيك عربي
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي ضرب بالطائرات التكتيكية والصواريخ مركزا لوجستيا ضخما للقوات الأوكرانية، حيث يتم تخزين وتجميع وتوزيع... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T10:26+0000
2024-06-24T10:26+0000
2024-06-24T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" على مواقع أكثر استراتيجية، واستهدفت القوة البشرية ودمرت العتاد التابع للواءي الدفاع الأرضي 115 و123، واللواء 21 التابع للحرس الوطني، في مناطق أوكتيابر، وروفنوبول، وفيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد الهجوم المضاد الذي شنته وحدات من اللواء البحري 37 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 140 عسكريًا، وست مركبات، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع هاوتزر"2A65 "Msta-B عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر"دي-20" عيار 152 ملم.
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روسيا
الجيش الروسي يضرب مركزا لوجستيا ضخما لتسليم وتوزيع الأسلحة الغربية لنظام كييف
10:26 GMT 24.06.2024 (تم التحديث: 10:38 GMT 24.06.2024)
يتبع
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي ضرب بالطائرات التكتيكية والصواريخ مركزا لوجستيا ضخما للقوات الأوكرانية، حيث يتم تخزين وتجميع وتوزيع الأسلحة الغربية المسلّمة لنظام كييف، بما فيها الصواريخ الغربية.
سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" على مواقع أكثر استراتيجية، واستهدفت القوة البشرية ودمرت العتاد التابع للواءي الدفاع الأرضي 115 و123، واللواء 21 التابع للحرس الوطني، في مناطق أوكتيابر، وروفنوبول، وفيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد الهجوم المضاد الذي شنته وحدات من اللواء البحري 37 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 140 عسكريًا، وست مركبات، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع هاوتزر"2A65 "Msta-B عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر"دي-20" عيار 152 ملم.