عربي
الجيش الروسي يضرب مركزا لوجستيا ضخما لتسليم وتوزيع الأسلحة الغربية لنظام كييف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:09 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:27 GMT
25 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
12:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
روسيا تؤكد أن أوكرانيا تعرض أمن أوروبا النووي للخطر.. والجيش الإسرائيلي يعلن أن عملية رفح ستنتهي بعد أسابيع
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الاخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240624/الجيش-الروسي-يضرب-مركزا-لوجستيا-ضخما-لتسليم-وتوزيع-الأسلحة-الغربية-لنظام-كييف-1090127444.html
الجيش الروسي يضرب مركزا لوجستيا ضخما لتسليم وتوزيع الأسلحة الغربية لنظام كييف
الجيش الروسي يضرب مركزا لوجستيا ضخما لتسليم وتوزيع الأسلحة الغربية لنظام كييف
سبوتنيك عربي
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي ضرب بالطائرات التكتيكية والصواريخ مركزا لوجستيا ضخما للقوات الأوكرانية، حيث يتم تخزين وتجميع وتوزيع... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T10:26+0000
2024-06-24T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082227502_0:0:1071:603_1920x0_80_0_0_f57747024f33304825ec193d0580daa8.jpg
سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" على مواقع أكثر استراتيجية، واستهدفت القوة البشرية ودمرت العتاد التابع للواءي الدفاع الأرضي 115 و123، واللواء 21 التابع للحرس الوطني، في مناطق أوكتيابر، وروفنوبول، وفيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد الهجوم المضاد الذي شنته وحدات من اللواء البحري 37 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 140 عسكريًا، وست مركبات، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع هاوتزر"2A65 "Msta-B عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر"دي-20" عيار 152 ملم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082227502_208:0:1039:623_1920x0_80_0_0_97a5b84aca6a28e821123b66072b72a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الجيش الروسي يضرب مركزا لوجستيا ضخما لتسليم وتوزيع الأسلحة الغربية لنظام كييف

10:26 GMT 24.06.2024 (تم التحديث: 10:38 GMT 24.06.2024)
© Photo / Russian Ministry of Defenceصاروخ روسي يخترق ناقلة جند أوكرانية
صاروخ روسي يخترق ناقلة جند أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© Photo / Russian Ministry of Defence
تابعنا عبر
يتبع
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي ضرب بالطائرات التكتيكية والصواريخ مركزا لوجستيا ضخما للقوات الأوكرانية، حيث يتم تخزين وتجميع وتوزيع الأسلحة الغربية المسلّمة لنظام كييف، بما فيها الصواريخ الغربية.
سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" على مواقع أكثر استراتيجية، واستهدفت القوة البشرية ودمرت العتاد التابع للواءي الدفاع الأرضي 115 و123، واللواء 21 التابع للحرس الوطني، في مناطق أوكتيابر، وروفنوبول، وفيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد الهجوم المضاد الذي شنته وحدات من اللواء البحري 37 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 140 عسكريًا، وست مركبات، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع هاوتزر"2A65 "Msta-B عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر"دي-20" عيار 152 ملم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:45 GMTМестные друзы наблюдают за пожаром после падения ливанских ракет в районе Баниас, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس: موقف نتنياهو يؤكد رفضه مقترحات بايدن على عكس المزاعم الأمريكية05:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала