https://sarabic.ae/20240624/الدفاعات-الجوية-الروسية-تصد-هجوما-بطائرات-مسيرة-في-مقاطعة-روستوف-1090115936.html

الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما بطائرات مسيرة في مقاطعة روستوف

الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما بطائرات مسيرة في مقاطعة روستوف

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، فجر اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية وُحيِّدت طائرتين أخرتين فوق أراضي المقاطعة،... 24.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-24T02:00+0000

2024-06-24T02:00+0000

2024-06-24T02:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

طائرة مسيرة

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف، في قناته عبر موقع تليغرام، "في مقاطعة روستوف، صدت قوات الدفاع الجوي هجوماً جوياً، وتم إسقاط طائرة بدون طيار، وقمع طائرتين أخريين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.

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روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا