https://sarabic.ae/20240624/الدفاعات-الجوية-الروسية-تصد-هجوما-بطائرات-مسيرة-في-مقاطعة-روستوف-1090115936.html
الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما بطائرات مسيرة في مقاطعة روستوف
الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما بطائرات مسيرة في مقاطعة روستوف
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، فجر اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية وُحيِّدت طائرتين أخرتين فوق أراضي المقاطعة،... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T02:00+0000
2024-06-24T02:00+0000
2024-06-24T02:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف، في قناته عبر موقع تليغرام، "في مقاطعة روستوف، صدت قوات الدفاع الجوي هجوماً جوياً، وتم إسقاط طائرة بدون طيار، وقمع طائرتين أخريين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
https://sarabic.ae/20240623/البنتاغون-يقول-إنه-على-علم-بتقارير-الهجوم-الأوكراني-على-سيفاستوبول-وأنه-ليس-لديه-ما-يقوله-1090114608.html
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روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما بطائرات مسيرة في مقاطعة روستوف
02:00 GMT 24.06.2024 (تم التحديث: 02:44 GMT 24.06.2024)
أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، فجر اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية وُحيِّدت طائرتين أخرتين فوق أراضي المقاطعة، مؤكدا عدم وجود أي إصابات أو دمار على الأرض.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف، في قناته عبر موقع تليغرام، "في مقاطعة روستوف، صدت قوات الدفاع الجوي هجوماً جوياً، وتم إسقاط طائرة بدون طيار، وقمع طائرتين أخريين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي".
وأضاف أن "حطام إحدى الطائرات المسيرة سقط على أراضي منشأة صناعية ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات ويتم توضيح العواقب على الأرض من قبل الخدمات التشغيلية".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.