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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240623/البنتاغون-يقول-إنه-على-علم-بتقارير-الهجوم-الأوكراني-على-سيفاستوبول-وأنه-ليس-لديه-ما-يقوله-1090114608.html
البنتاغون يقول إنه على علم بتقارير الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول وأنه ليس لديه ما يقوله
البنتاغون يقول إنه على علم بتقارير الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول وأنه ليس لديه ما يقوله
سبوتنيك عربي
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، مساء اليوم الأحد، إن البنتاغون على علم بالتقارير التي تفيد باستخدام القوات المسلحة الأوكرانية صواريخ (ATACMS) في هجوم... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T22:29+0000
2024-06-23T22:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية القرم الروسية
روسيا
القوات الأوكرانية
البنتاغون الأمريكي
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وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت، بوقت سابق من اليوم، أن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، بصواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمس"، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.وحملت وزارة الدفاع الروسية، واشنطن مسؤولية الهجوم الصاروخي على المدنيين في سيفاستوبول، لتزويدها كييف بالأسلحة، بالإضافة إلى قيام مسؤولين أميركيين بإعطاء الأوامر لصواريخ "أتاكمس" المستخدمة في الهجوم.وأسفر الهجوم على سيفاستوبول عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 151 شخصا، وفقًا لآخر البيانات الرسمية.وأعلن حاكم سيفاستوبول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تواصل معه بعد الهجوم، وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا.كما أشار إلى أن بوتين أصدر تعليماته للسلطات الفيدرالية بتقديم كل المساعدة اللازمة لسيفاستوبول، وتم إرسال طائرة من موسكو للمساعدة.
https://sarabic.ae/20240623/ارتفاع-عدد-مصابي-هجوم-كييف-الإرهابي-على-سيفاستوبول-إلى-151-1090113194.html
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جمهورية القرم الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, البنتاغون الأمريكي
جمهورية القرم الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, البنتاغون الأمريكي

البنتاغون يقول إنه على علم بتقارير الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول وأنه ليس لديه ما يقوله

22:29 GMT 23.06.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في سيفاستوبول بعد الهجوم الصاروخي الأوكراني بصواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمس" 23 يونيو 2024
الوضع في سيفاستوبول بعد الهجوم الصاروخي الأوكراني بصواريخ أمريكية الصنع من طراز أتاكمس 23 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، مساء اليوم الأحد، إن البنتاغون على علم بالتقارير التي تفيد باستخدام القوات المسلحة الأوكرانية صواريخ (ATACMS) في هجوم على سيفاستوبول الروسية.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، "لقد رأينا التقارير وليس لدينا ما نقوله".

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت، بوقت سابق من اليوم، أن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، بصواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمس"، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.
وحملت وزارة الدفاع الروسية، واشنطن مسؤولية الهجوم الصاروخي على المدنيين في سيفاستوبول، لتزويدها كييف بالأسلحة، بالإضافة إلى قيام مسؤولين أميركيين بإعطاء الأوامر لصواريخ "أتاكمس" المستخدمة في الهجوم.
وأسفر الهجوم على سيفاستوبول عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 151 شخصا، وفقًا لآخر البيانات الرسمية.
الوضع في سيفاستوبول بعد الهجوم الصاروخي للقوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
ارتفاع عدد مصابي هجوم كييف الإرهابي على سيفاستوبول إلى 151
20:26 GMT
وأعلن حاكم سيفاستوبول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تواصل معه بعد الهجوم، وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا.
كما أشار إلى أن بوتين أصدر تعليماته للسلطات الفيدرالية بتقديم كل المساعدة اللازمة لسيفاستوبول، وتم إرسال طائرة من موسكو للمساعدة.
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