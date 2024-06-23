https://sarabic.ae/20240623/البنتاغون-يقول-إنه-على-علم-بتقارير-الهجوم-الأوكراني-على-سيفاستوبول-وأنه-ليس-لديه-ما-يقوله-1090114608.html
البنتاغون يقول إنه على علم بتقارير الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول وأنه ليس لديه ما يقوله
البنتاغون يقول إنه على علم بتقارير الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول وأنه ليس لديه ما يقوله
سبوتنيك عربي
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، مساء اليوم الأحد، إن البنتاغون على علم بالتقارير التي تفيد باستخدام القوات المسلحة الأوكرانية صواريخ (ATACMS) في هجوم... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T22:29+0000
2024-06-23T22:29+0000
2024-06-23T22:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية القرم الروسية
روسيا
القوات الأوكرانية
البنتاغون الأمريكي
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وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت، بوقت سابق من اليوم، أن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، بصواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمس"، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.وحملت وزارة الدفاع الروسية، واشنطن مسؤولية الهجوم الصاروخي على المدنيين في سيفاستوبول، لتزويدها كييف بالأسلحة، بالإضافة إلى قيام مسؤولين أميركيين بإعطاء الأوامر لصواريخ "أتاكمس" المستخدمة في الهجوم.وأسفر الهجوم على سيفاستوبول عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 151 شخصا، وفقًا لآخر البيانات الرسمية.وأعلن حاكم سيفاستوبول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تواصل معه بعد الهجوم، وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا.كما أشار إلى أن بوتين أصدر تعليماته للسلطات الفيدرالية بتقديم كل المساعدة اللازمة لسيفاستوبول، وتم إرسال طائرة من موسكو للمساعدة.
https://sarabic.ae/20240623/ارتفاع-عدد-مصابي-هجوم-كييف-الإرهابي-على-سيفاستوبول-إلى-151-1090113194.html
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جمهورية القرم الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, البنتاغون الأمريكي
جمهورية القرم الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, البنتاغون الأمريكي
البنتاغون يقول إنه على علم بتقارير الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول وأنه ليس لديه ما يقوله
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، مساء اليوم الأحد، إن البنتاغون على علم بالتقارير التي تفيد باستخدام القوات المسلحة الأوكرانية صواريخ (ATACMS) في هجوم على سيفاستوبول الروسية.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت، بوقت سابق من اليوم، أن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، بصواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمس"، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.
وحملت وزارة الدفاع الروسية، واشنطن مسؤولية الهجوم الصاروخي على المدنيين في سيفاستوبول، لتزويدها كييف بالأسلحة، بالإضافة إلى قيام مسؤولين أميركيين بإعطاء الأوامر لصواريخ "أتاكمس" المستخدمة في الهجوم.
وأسفر الهجوم على سيفاستوبول عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 151 شخصا، وفقًا لآخر البيانات الرسمية.
وأعلن حاكم سيفاستوبول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تواصل معه بعد الهجوم، وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا.
كما أشار إلى أن بوتين أصدر تعليماته للسلطات الفيدرالية بتقديم كل المساعدة اللازمة لسيفاستوبول، وتم إرسال طائرة من موسكو للمساعدة.