https://sarabic.ae/20240623/ارتفاع-عدد-مصابي-هجوم-كييف-الإرهابي-على-سيفاستوبول-إلى-151-1090113194.html
ارتفاع عدد مصابي هجوم كييف الإرهابي على سيفاستوبول إلى 151
ارتفاع عدد مصابي هجوم كييف الإرهابي على سيفاستوبول إلى 151
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T20:26+0000
2024-06-23T20:26+0000
2024-06-23T20:26+0000
روسيا
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وكتب رازفوجاييف في قناته على "تلغرام": "بحسب المعلومات حتى الساعة 21.00، توفي 4 أشخاص، بينهم طفلان، وطلب 151 شخصًا المساعدة الطبية، وتم نقل 82 إلى المستشفى".وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن 144 شخصًا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقل 82 منهم إلى المستشفى (55 شخصًا بالغًا و27 طفلاً)، ومات 4 أشخاص.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، عبر صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على البنية التحتية المدنية في مدينة سيفاستوبول، عبر صواريخ من طراز "أتاكمز".وأوضحت الدفاع الروسية أنه يتم تنفيذ عملية الاستهداف من قبل متخصصين أمريكيين بناءً على بيانات استخبارات الأقمار الصناعية الأمريكية الخاصة بهم.وأكدت أن مسؤولية الضربة الصاروخية المتعمدة على المدنيين في سيفاستوبول تقع بالدرجة الأولى على عاتق واشنطن، التي زودت أوكرانيا بهذه الأسلحة، وكذلك على نظام كييف، الذي انطلقت هذه الضربة من أراضيه.الخارجية الروسية تدعو الأمم المتحدة لإدانة الهجوم الإرهابي الأوكراني على سيفاستوبولالكرملين: بوتين على تواصل مع قيادات الدعم الاجتماعي والصحي منذ وقوع الهجوم على سيفاستوبول
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https://sarabic.ae/20240623/خبير-في-الشأن-الروسي-الهجوم-على-سيفاستوبول-إفلاس-عسكري-وسياسي-لأمريكا-والغرب-1090108664.html
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روسيا
ارتفاع عدد مصابي هجوم كييف الإرهابي على سيفاستوبول إلى 151
أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 151 شخصًا، تم نقل 82 منهم إلى المستشفى.
وكتب رازفوجاييف في قناته على "تلغرام": "بحسب المعلومات حتى الساعة 21.00، توفي 4 أشخاص، بينهم طفلان، وطلب 151 شخصًا المساعدة الطبية، وتم نقل 82 إلى المستشفى".
وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن 144 شخصًا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقل 82 منهم إلى المستشفى (55 شخصًا بالغًا و27 طفلاً)، ومات 4 أشخاص.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، عبر صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على البنية التحتية المدنية في مدينة سيفاستوبول، عبر صواريخ من طراز "أتاكمز".
وأوضحت الدفاع الروسية أنه يتم تنفيذ عملية الاستهداف من قبل متخصصين أمريكيين بناءً على بيانات استخبارات الأقمار الصناعية الأمريكية الخاصة بهم.
وأكدت أن مسؤولية الضربة الصاروخية المتعمدة على المدنيين في سيفاستوبول
تقع بالدرجة الأولى على عاتق واشنطن، التي زودت أوكرانيا بهذه الأسلحة، وكذلك على نظام كييف، الذي انطلقت هذه الضربة من أراضيه.