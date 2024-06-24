https://sarabic.ae/20240624/مصدر-عسكري-يكشف-عن-ضربات-روسية-على-مخازن-أسلحة-في-أوديسا-1090118137.html
مصدر عسكري يكشف عن ضربات روسية على مخازن أسلحة في أوديسا
مصدر عسكري يكشف عن ضربات روسية على مخازن أسلحة في أوديسا
سبوتنيك عربي
أكد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على منطقة لتصنيع الرافعات الثقيلة في أوديسا، حيث كان يوجد مستودع... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T07:11+0000
2024-06-24T07:11+0000
2024-06-24T07:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار ليبيديف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "استهدفت القوات الجوية والصاروخية الروسية مصنع كرايان لتصنيع الرافعات الثقيلة في أوديسا، مضيفا أن مصادر محلية لفتت إلى أن المصنع يحتوي على مستودع للصواريخ الجديدة التي قدمتها الدول الغربية.وأضاف ليبيديف أنه بالإضافة إلى ذلك، تعرض المرتزقة الأجانب للهجوم في نفس المكان حيث أفاد السكان المحليون عن إصابة العشرات بعدما اتخذوا المصنع مركزا لهم.ووفقا له، تم تنفيذ الضربة بصاروخين من طراز "كاليبر" ولم ينجح الدفاع الجوي الأوكراني باعتراضهما.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240624/الدفاعات-الجوية-الروسية-تصد-هجوما-بطائرات-مسيرة-في-مقاطعة-روستوف-1090115936.html
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روسيا
مصدر عسكري يكشف عن ضربات روسية على مخازن أسلحة في أوديسا
07:11 GMT 24.06.2024 (تم التحديث: 07:12 GMT 24.06.2024)
أكد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على منطقة لتصنيع الرافعات الثقيلة في أوديسا، حيث كان يوجد مستودع للصواريخ الغربية الصنع ويتمركز فيه مرتزقة أجانب.
وأشار ليبيديف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "استهدفت القوات الجوية والصاروخية الروسية مصنع كرايان لتصنيع الرافعات الثقيلة في أوديسا، مضيفا أن مصادر محلية لفتت إلى أن المصنع يحتوي على مستودع للصواريخ الجديدة التي قدمتها الدول الغربية.
وأضاف ليبيديف أنه بالإضافة إلى ذلك، تعرض المرتزقة الأجانب للهجوم في نفس المكان حيث أفاد السكان المحليون عن إصابة العشرات بعدما اتخذوا المصنع مركزا لهم.
ووفقا له، تم تنفيذ الضربة بصاروخين من طراز "كاليبر" ولم ينجح الدفاع الجوي الأوكراني باعتراضهما.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.