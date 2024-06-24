https://sarabic.ae/20240624/سيناتور-أمريكي-يدين-قصف-مدينة-سيفاستوبول-في-القرم-بصواريخ-أتاكمس-الأمريكية--1090117000.html

سيناتور أمريكي يدين قصف مدينة سيفاستوبول في القرم بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية

سيناتور أمريكي يدين قصف مدينة سيفاستوبول في القرم بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية

سبوتنيك عربي

أدانت عضو الكونغرس الأمريكي، مارجوري تيلور غرين، قصف القوات الأوكرانية مدينة سيفاستوبول في القرم بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية ، داعية مواطنيها إلى تخيل وضع... 24.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-24T06:04+0000

2024-06-24T06:04+0000

2024-06-24T06:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وكتبت غرين على منصة "إكس": "لا يجوز أن يحدث ذلك. تخيلوا أن روسيا تقصف شاطئ فلوريدا بصواريخ عنقودية موجهة عبر الأقمار الصناعية"، مشددة على أن الحدود الوحيدة التي يجب أن يحميها العسكريون الأمريكيون هي حدود الولايات المتحدة نفسها.هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأحد ، أن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، بصواريخ أميركية الصنع من طراز "أتاكمس"، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.وأسفر الهجوم عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان، وإصابة 151 منهم 27 طفلا بجروح متفاوتة الخطورة.ووفقا للمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا، فإن 5 أطفال جرحى هم في حالة خطيرة، والأطباء يبذلون كل ما بوسعهم من أجل إنقاذ حياتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة، إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية المخطط لها والتي نفذتها قوات كييف على سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.وشددت الوزارة على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى دون رد.

https://sarabic.ae/20240623/البنتاغون-يقول-إنه-على-علم-بتقارير-الهجوم-الأوكراني-على-سيفاستوبول-وأنه-ليس-لديه-ما-يقوله-1090114608.html

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