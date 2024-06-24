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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
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روسيا تؤكد أن أوكرانيا تعرض أمن أوروبا النووي للخطر.. والجيش الإسرائيلي يعلن أن عملية رفح ستنتهي بعد أسابيع
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مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240624/سيناتور-أمريكي-يدين-قصف-مدينة-سيفاستوبول-في-القرم-بصواريخ-أتاكمس-الأمريكية--1090117000.html
سيناتور أمريكي يدين قصف مدينة سيفاستوبول في القرم بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية
سيناتور أمريكي يدين قصف مدينة سيفاستوبول في القرم بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية
سبوتنيك عربي
أدانت عضو الكونغرس الأمريكي، مارجوري تيلور غرين، قصف القوات الأوكرانية مدينة سيفاستوبول في القرم بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية ، داعية مواطنيها إلى تخيل وضع... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T06:04+0000
2024-06-24T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتبت غرين على منصة "إكس": "لا يجوز أن يحدث ذلك. تخيلوا أن روسيا تقصف شاطئ فلوريدا بصواريخ عنقودية موجهة عبر الأقمار الصناعية"، مشددة على أن الحدود الوحيدة التي يجب أن يحميها العسكريون الأمريكيون هي حدود الولايات المتحدة نفسها.هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأحد ، أن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، بصواريخ أميركية الصنع من طراز "أتاكمس"، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.وأسفر الهجوم عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان، وإصابة 151 منهم 27 طفلا بجروح متفاوتة الخطورة.ووفقا للمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا، فإن 5 أطفال جرحى هم في حالة خطيرة، والأطباء يبذلون كل ما بوسعهم من أجل إنقاذ حياتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة، إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية المخطط لها والتي نفذتها قوات كييف على سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.وشددت الوزارة على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى دون رد.
https://sarabic.ae/20240623/البنتاغون-يقول-إنه-على-علم-بتقارير-الهجوم-الأوكراني-على-سيفاستوبول-وأنه-ليس-لديه-ما-يقوله-1090114608.html
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العالم
العالم

سيناتور أمريكي يدين قصف مدينة سيفاستوبول في القرم بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية

06:04 GMT 24.06.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في سيفاستوبول بعد الهجوم الصاروخي للقوات المسلحة الأوكرانية
الوضع في سيفاستوبول بعد الهجوم الصاروخي للقوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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تابعنا عبر
أدانت عضو الكونغرس الأمريكي، مارجوري تيلور غرين، قصف القوات الأوكرانية مدينة سيفاستوبول في القرم بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية ، داعية مواطنيها إلى تخيل وضع افتراضي، قصف روسيا شاطئ فلوريدا بصواريخ عنقودية موجهة.
وكتبت غرين على منصة "إكس": "لا يجوز أن يحدث ذلك. تخيلوا أن روسيا تقصف شاطئ فلوريدا بصواريخ عنقودية موجهة عبر الأقمار الصناعية"، مشددة على أن الحدود الوحيدة التي يجب أن يحميها العسكريون الأمريكيون هي حدود الولايات المتحدة نفسها.
الوضع في سيفاستوبول بعد الهجوم الصاروخي الأوكراني بصواريخ أمريكية الصنع من طراز أتاكمس 23 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون يقول إنه على علم بتقارير الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول وأنه ليس لديه ما يقوله
أمس, 22:29 GMT
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأحد ، أن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، بصواريخ أميركية الصنع من طراز "أتاكمس"، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.
وأسفر الهجوم عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان، وإصابة 151 منهم 27 طفلا بجروح متفاوتة الخطورة.
ووفقا للمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا، فإن 5 أطفال جرحى هم في حالة خطيرة، والأطباء يبذلون كل ما بوسعهم من أجل إنقاذ حياتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة، إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية المخطط لها والتي نفذتها قوات كييف على سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.
وشددت الوزارة على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى دون رد.
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