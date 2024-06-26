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القوات الروسية تتقدم على محاور عدة وتهزم عددا من الألوية الأوكرانية
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240626/القوات-الروسية-تتقدم-على-محاور-عدة--وتهزم-عددا-من-الألوية-الأوكرانية--1090191149.html
القوات الروسية تتقدم على محاور عدة وتهزم عددا من الألوية الأوكرانية
القوات الروسية تتقدم على محاور عدة وتهزم عددا من الألوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تقدمت على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T11:13+0000
2024-06-26T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 300 جندي، و7 مركبات، ومركبة قتال مشاة من طراز "برادلي"، ومدفع "إم 119"، ومحطة رادار مضادة للبطارية من طراز "آن/تي بي كيو-50". وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 400 جندي، ودبابة، و5 شاحنات بيك آب، ومدفع من طراز إم 109 "بالادين".وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" قامت بتحسين الوضع التكتيكي غلى طول الجبهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحسين مواقعها على طول الحافة الأمامية للجبهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 405 جنود، ودبابة، ومركبة قتال مشاة "برادلي"، و3 مركبات، ومدافع هاوتزر من طراز "مستا-بي".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 60 عسكرياً، ومركبتي مشاة قتاليتين، و3 سيارات، ومدفعين من "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "إم119" عيار 105 أمريكي الصنع، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية". وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 76 مسيرة أوكرانية، واعترضت صاروخي "هيمارس" أمريكي الصنع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مسؤول كوري جنوبي يهدد بتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا "دون قيود"الخارجية الروسية خلال استدعاء السفيرة الأمريكية: واشنطن أصبحت طرفا في الصراع الأوكراني
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https://sarabic.ae/20240626/القوات-الأوكرانية-تقصف-وحدة-للتحكم-في-الإشعاع-تابعة-لمحطة-زابوروجيه-النووية-صور--1090184189.html
https://sarabic.ae/20240624/الجيش-الروسي-يضرب-مركزا-لوجستيا-ضخما-لتسليم-وتوزيع-الأسلحة-الغربية-لنظام-كييف-1090127444.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تتقدم على محاور عدة وتهزم عددا من الألوية الأوكرانية

11:13 GMT 26.06.2024 (تم التحديث: 11:43 GMT 26.06.2024)
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أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تقدمت على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 300 جندي، و7 مركبات، ومركبة قتال مشاة من طراز "برادلي"، ومدفع "إم 119"، ومحطة رادار مضادة للبطارية من طراز "آن/تي بي كيو-50".

قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، بتروبافلوفسك، تاباييفكا، في مقاطعة خاركوف، وبلاتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميكيفكا وتشرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 400 جندي، ودبابة، و5 شاحنات بيك آب، ومدفع من طراز إم 109 "بالادين".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة وتهزم القوات الأوكرانية على محاور عدة
24 يونيو, 12:10 GMT
وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" قامت بتحسين الوضع التكتيكي غلى طول الجبهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 510 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و8 مركبات، ومدفع "دي-20"، ومدفع "دي-30".

وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحسين مواقعها على طول الحافة الأمامية للجبهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
مركز التحكم في الإشعاع في بلدة فيليكايا زنامينكا بمقاطعة زابوروجيه بعد قصفه من قبل القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف وحدة للتحكم في الإشعاع تابعة لمحطة زابوروجيه النووية... صور
08:13 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 405 جنود، ودبابة، ومركبة قتال مشاة "برادلي"، و3 مركبات، ومدافع هاوتزر من طراز "مستا-بي".

وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" استهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق كامينسكوي ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه، وتياغينكا في مقاطعة خيرسون.

وزارة الدفاع الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 60 عسكرياً، ومركبتي مشاة قتاليتين، و3 سيارات، ومدفعين من "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "إم119" عيار 105 أمريكي الصنع، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأكد البيان أن القوات الروسية دمرت 3 منصات إطلاق لراجمات "هيمارس" أمريكية الصنع، ومركبة نقل وتحميل، بالإضافة إلى القضاء على خبراء أجانب قاموا بالإشراف على استخدامها.

صاروخ روسي يخترق ناقلة جند أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يضرب مركزا لوجستيا ضخما لتسليم وتوزيع الأسلحة الغربية لنظام كييف
24 يونيو, 10:26 GMT
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 76 مسيرة أوكرانية، واعترضت صاروخي "هيمارس" أمريكي الصنع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مسؤول كوري جنوبي يهدد بتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا "دون قيود"
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