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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240626/القوات-الأوكرانية-تقصف-وحدة-للتحكم-في-الإشعاع-تابعة-لمحطة-زابوروجيه-النووية-صور--1090184189.html
القوات الأوكرانية تقصف وحدة للتحكم في الإشعاع تابعة لمحطة زابوروجيه النووية... صور
القوات الأوكرانية تقصف وحدة للتحكم في الإشعاع تابعة لمحطة زابوروجيه النووية... صور
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه بأن مركز التحكم في الإشعاع الواقع قرب بلدة فيليكايا زنامينكا في مقاطعة زابوروجيه قد دمر بالكامل نتيجة قصف... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T08:13+0000
2024-06-26T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار المختبر المتنقل للوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية في روسيا بأنه بعد عملية رصد حالة الإشعاع في أراضي مدينة إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه تشير إلى أنه لم يتم الكشف عن أي زيادة عن المستويات الطبيعية.وقالت الخدمة الصحفية للوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية في روسيا: "فيما يتعلق بتدمير وحدة التحكم في الإشعاع التابع لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، الواقعة في قرية فيليكايا زنامينكا (تبعد عن المدينة إنرغودار أكثر من 40 كيلومترًا)، يقوم المختبر المتنقل لرصد الإشعاع التابع لفرع مركز النظافة وعلم الأوبئة رقم 33 التابع للوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية في روسيا بمراقبة الوضع الإشعاعي على أراضي مدينة إنرغودار".وأوضح البيان أن أقسام الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية في روسيا في إنرغودار تعمل كالمعتاد.وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس/ آذار 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
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القوات الأوكرانية تقصف وحدة للتحكم في الإشعاع تابعة لمحطة زابوروجيه النووية... صور

08:13 GMT 26.06.2024
© Photo / t.me/znppofficialمركز التحكم في الإشعاع في بلدة فيليكايا زنامينكا بمقاطعة زابوروجيه بعد قصفه من قبل القوات الأوكرانية
مركز التحكم في الإشعاع في بلدة فيليكايا زنامينكا بمقاطعة زابوروجيه بعد قصفه من قبل القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© Photo / t.me/znppofficial
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أفاد المكتب الصحفي لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه بأن مركز التحكم في الإشعاع الواقع قرب بلدة فيليكايا زنامينكا في مقاطعة زابوروجيه قد دمر بالكامل نتيجة قصف القوات الأوكرانية، فيما أكدت الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية أن الحالة الإشعاعية في مستويات طبيعية.
وأشار المختبر المتنقل للوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية في روسيا بأنه بعد عملية رصد حالة الإشعاع في أراضي مدينة إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه تشير إلى أنه لم يتم الكشف عن أي زيادة عن المستويات الطبيعية.
وقالت الخدمة الصحفية للوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية في روسيا: "فيما يتعلق بتدمير وحدة التحكم في الإشعاع التابع لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، الواقعة في قرية فيليكايا زنامينكا (تبعد عن المدينة إنرغودار أكثر من 40 كيلومترًا)، يقوم المختبر المتنقل لرصد الإشعاع التابع لفرع مركز النظافة وعلم الأوبئة رقم 33 التابع للوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية في روسيا بمراقبة الوضع الإشعاعي على أراضي مدينة إنرغودار".
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وتابع البيان: لم يتم اكتشاف أي تجاوزات للقيم الطبيعية" في المنطقة.

وأوضح البيان أن أقسام الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية في روسيا في إنرغودار تعمل كالمعتاد.

وبدورها، أفادت محطة زابوروجيه النووية بأنه تم إخطار خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين في المحطة النووية بتدمير مركز الرصد الإشعاعي وتم تزويدهم بالصور التي توثق الحادثة.

وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد.
وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس/ آذار 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
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