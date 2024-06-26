https://sarabic.ae/20240626/القوات-الأوكرانية-تقصف-وحدة-للتحكم-في-الإشعاع-تابعة-لمحطة-زابوروجيه-النووية-صور--1090184189.html

القوات الأوكرانية تقصف وحدة للتحكم في الإشعاع تابعة لمحطة زابوروجيه النووية... صور

القوات الأوكرانية تقصف وحدة للتحكم في الإشعاع تابعة لمحطة زابوروجيه النووية... صور

سبوتنيك عربي

أفاد المكتب الصحفي لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه بأن مركز التحكم في الإشعاع الواقع قرب بلدة فيليكايا زنامينكا في مقاطعة زابوروجيه قد دمر بالكامل نتيجة قصف... 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T08:13+0000

2024-06-26T08:13+0000

2024-06-26T08:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأشار المختبر المتنقل للوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية في روسيا بأنه بعد عملية رصد حالة الإشعاع في أراضي مدينة إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه تشير إلى أنه لم يتم الكشف عن أي زيادة عن المستويات الطبيعية.وقالت الخدمة الصحفية للوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية في روسيا: "فيما يتعلق بتدمير وحدة التحكم في الإشعاع التابع لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، الواقعة في قرية فيليكايا زنامينكا (تبعد عن المدينة إنرغودار أكثر من 40 كيلومترًا)، يقوم المختبر المتنقل لرصد الإشعاع التابع لفرع مركز النظافة وعلم الأوبئة رقم 33 التابع للوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية في روسيا بمراقبة الوضع الإشعاعي على أراضي مدينة إنرغودار".وأوضح البيان أن أقسام الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية في روسيا في إنرغودار تعمل كالمعتاد.وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس/ آذار 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

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