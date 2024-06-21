https://sarabic.ae/20240621/إدارة-المحطة-الهجوم-الأوكراني-على-رادوغا-لم-يؤثر-على-سلامة-محطة-زابوروجيه-النووية-1090057315.html

إدارة المحطة: الهجوم الأوكراني على "رادوغا" لم يؤثر على سلامة محطة زابوروجيه النووية

إدارة المحطة: الهجوم الأوكراني على "رادوغا" لم يؤثر على سلامة محطة زابوروجيه النووية

سبوتنيك عربي

صرحت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يفغينيا ياشينا، اليوم الجمعة، بأن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على محطة "رادوغا" الفرعية في... 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T21:25+0000

2024-06-21T21:25+0000

2024-06-21T21:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

القوات الأوكرانية

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت ياشينا في تصريجات لوكالة "سبوتنيك": "هذه هي المحطة الفرعية الأخيرة في المدينة. تعرضت المحطة لأضرار جزئية. ويعمل المتخصصون على إصلاح أضرار الهجوم"، مضيفة أن هجوم القوات الأوكرانية لم يؤثر على محطة زابوروجيا للطاقة النووية.ويستهدف الجيش الأوكراني مدينة إنيرغودار ومحيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بالقذائف والصواريخ، بشكل شبه يومي.وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار؛ وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس/ آذار 2022، بتأمين المحطة؛ وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

https://sarabic.ae/20240621/مصدر-لـسبوتنيك-مقتل-نحو-200-عسكري-أوكراني-بينهم-مدربون-أجانب-خلال-الهجوم-على-غريبوفكا-1090055374.html

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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, القوات الأوكرانية, روسيا