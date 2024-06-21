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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240621/إدارة-المحطة-الهجوم-الأوكراني-على-رادوغا-لم-يؤثر-على-سلامة-محطة-زابوروجيه-النووية-1090057315.html
إدارة المحطة: الهجوم الأوكراني على "رادوغا" لم يؤثر على سلامة محطة زابوروجيه النووية
إدارة المحطة: الهجوم الأوكراني على "رادوغا" لم يؤثر على سلامة محطة زابوروجيه النووية
سبوتنيك عربي
صرحت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يفغينيا ياشينا، اليوم الجمعة، بأن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على محطة "رادوغا" الفرعية في... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T21:25+0000
2024-06-21T21:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
القوات الأوكرانية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت ياشينا في تصريجات لوكالة "سبوتنيك": "هذه هي المحطة الفرعية الأخيرة في المدينة. تعرضت المحطة لأضرار جزئية. ويعمل المتخصصون على إصلاح أضرار الهجوم"، مضيفة أن هجوم القوات الأوكرانية لم يؤثر على محطة زابوروجيا للطاقة النووية.ويستهدف الجيش الأوكراني مدينة إنيرغودار ومحيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بالقذائف والصواريخ، بشكل شبه يومي.وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار؛ وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس/ آذار 2022، بتأمين المحطة؛ وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sarabic.ae/20240621/مصدر-لـسبوتنيك-مقتل-نحو-200-عسكري-أوكراني-بينهم-مدربون-أجانب-خلال-الهجوم-على-غريبوفكا-1090055374.html
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, القوات الأوكرانية, روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, القوات الأوكرانية, روسيا

إدارة المحطة: الهجوم الأوكراني على "رادوغا" لم يؤثر على سلامة محطة زابوروجيه النووية

21:25 GMT 21.06.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوروحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية
وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko
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صرحت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يفغينيا ياشينا، اليوم الجمعة، بأن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على محطة "رادوغا" الفرعية في إنيرغودار بمقاطعة زابوروجيه لم يؤثر على سلامة تشغيل محطة الطاقة النووية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت ياشينا في تصريجات لوكالة "سبوتنيك": "هذه هي المحطة الفرعية الأخيرة في المدينة. تعرضت المحطة لأضرار جزئية. ويعمل المتخصصون على إصلاح أضرار الهجوم"، مضيفة أن هجوم القوات الأوكرانية لم يؤثر على محطة زابوروجيا للطاقة النووية.
وأعلنت السلطات المحلية في مدينة إنيرغودار، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت محطة الكهرباء الفرعية "رادوغا" في منطقة إنيرغودار بمقاطعة زابوروجيه، ما أدى إلى تضرر أحد المحولات.
ويستهدف الجيش الأوكراني مدينة إنيرغودار ومحيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بالقذائف والصواريخ، بشكل شبه يومي.
راجمة اللهب سولنتسيبيوك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل نحو 200 عسكري أوكراني بينهم مدربون أجانب خلال الهجوم على غريبوفكا
18:52 GMT
وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار؛ وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد.
وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس/ آذار 2022، بتأمين المحطة؛ وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
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Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودها05:19 GMT
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