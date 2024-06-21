https://sarabic.ae/20240621/مصدر-لـسبوتنيك-مقتل-نحو-200-عسكري-أوكراني-بينهم-مدربون-أجانب-خلال-الهجوم-على-غريبوفكا-1090055374.html
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل نحو 200 عسكري أوكراني بينهم مدربون أجانب خلال الهجوم على غريبوفكا
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل نحو 200 عسكري أوكراني بينهم مدربون أجانب خلال الهجوم على غريبوفكا
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية حيدت نحو 200 عسكري أوكراني، بينهم مدربون أجانب، نتيجة الهجوم على غريبوفكا في... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T18:52+0000
2024-06-21T18:52+0000
2024-06-21T19:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/32/1036893291_0:118:2274:1397_1920x0_80_0_0_b4222d5b9d6eb9fcf42b0f2edc23a8fa.jpg
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "نحو 200 عسكري قتلوا بينهم ضباط ومدربون أجانب ولا يوجد تحديد محدد لعدد الأجانب حتى الآن".وأوضح ليبيديف وفقا لمعلومات زملائه، بأنه تم تنفيذ الهجوم على غريبوفكا في منطقة كارولينو-بوغاز، حيث تتواجد فيها قاعدة لاستراحة المقاتلين، مضيفا بأن السكان المدنيين لم يتعرضوا لأذى.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240621/القوات-الروسية-تنفذ-14-ضربة-مشتركة-على-منشآت-أوكرانية-استراتيجية-خلال-أسبوع---1090035010.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/32/1036893291_126:0:2146:1515_1920x0_80_0_0_536e138495e5ea68b2851fc41d849f2d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل نحو 200 عسكري أوكراني بينهم مدربون أجانب خلال الهجوم على غريبوفكا
18:52 GMT 21.06.2024 (تم التحديث: 19:01 GMT 21.06.2024)
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية حيدت نحو 200 عسكري أوكراني، بينهم مدربون أجانب، نتيجة الهجوم على غريبوفكا في مقاطعة أوديسا.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "نحو 200 عسكري قتلوا بينهم ضباط ومدربون أجانب ولا يوجد تحديد محدد لعدد الأجانب حتى الآن".
وأوضح ليبيديف وفقا لمعلومات زملائه، بأنه تم تنفيذ الهجوم على غريبوفكا في منطقة كارولينو-بوغاز، حيث تتواجد فيها قاعدة لاستراحة المقاتلين، مضيفا بأن السكان المدنيين لم يتعرضوا لأذى.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.