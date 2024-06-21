خبير بريطاني يكشف عن توقعات قاتمة حول أوكرانيا

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
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مدار الليل والنهار
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شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
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مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
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عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
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https://sarabic.ae/20240621/خبير-بريطاني-يكشف-عن-توقعات-قاتمة-حول-أوكرانيا-1090054516.html
خبير بريطاني يكشف عن توقعات قاتمة حول أوكرانيا
خبير بريطاني يكشف عن توقعات قاتمة حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن الولايات المتحدة تنقل إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) كل السيطرة على الدعم العسكري لأوكرانيا قبل الانتخابات الرئاسية... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T17:45+0000
2024-06-21T17:45+0000
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وقال ميركوريس خلال مقابلة "إن "الأمريكيين يلومون أوكرانيا بشكل أساسي على مارك روته (المرشح لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي) وحلف شمال الأطلسي، ويتم تقديم ذلك كوسيلة لضمان الدعم لأوكرانيا بعد الانتخابات الأمريكية في حالة فوز شخص معين". ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. والمتنافسان الرئيسيان في السباق الانتخابي هما رئيس الدولة الحالي الديمقراطي جو بايدن، والرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240621/القوات-الروسية-تنفذ-14-ضربة-مشتركة-على-منشآت-أوكرانية-استراتيجية-خلال-أسبوع---1090035010.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

خبير بريطاني يكشف عن توقعات قاتمة حول أوكرانيا

17:45 GMT 21.06.2024
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن الولايات المتحدة تنقل إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) كل السيطرة على الدعم العسكري لأوكرانيا قبل الانتخابات الرئاسية من أجل إعفاء نفسها من المسؤولية عن الإخفاقات المستقبلية.
وقال ميركوريس خلال مقابلة "إن "الأمريكيين يلومون أوكرانيا بشكل أساسي على مارك روته (المرشح لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي) وحلف شمال الأطلسي، ويتم تقديم ذلك كوسيلة لضمان الدعم لأوكرانيا بعد الانتخابات الأمريكية في حالة فوز شخص معين".
وتابع ميركوريس ملمحا إلى احتمال إعادة انتخاب دونالد ترامب: "في الواقع، لا شيء ينجح من دون الأمريكيين، والناتو يستعد لحقيقة أنه سيتعين عليه تحمل المسؤولية عندما ينهار كل شيء تمامًا".
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 14 ضربة مشتركة على منشآت أوكرانية استراتيجية خلال أسبوع
11:33 GMT
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. والمتنافسان الرئيسيان في السباق الانتخابي هما رئيس الدولة الحالي الديمقراطي جو بايدن، والرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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