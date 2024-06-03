https://sarabic.ae/20240603/غروسي-يتحدث-عن-تقويض-الركائز-الـ7-للسلامة-النووية-في-محطة-زابوروجيه-1089470478.html

غروسي يتحدث عن تقويض الركائز الـ7 للسلامة النووية في محطة زابوروجيه

غروسي يتحدث عن تقويض الركائز الـ7 للسلامة النووية في محطة زابوروجيه

سبوتنيك عربي

أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية غير مستقر. 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T14:49+0000

2024-06-03T14:49+0000

2024-06-03T14:49+0000

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وقال غروسي خلال كلمته الافتتاحية أمام مجلس محافظي الدولية للطاقة الذرية: "لا يزال الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية غير مستقر، وقد تم تقويض جميع الركائز الـ7 للسلامة النووية كليًا أو جزئيًا".وتابع غروسي أنه وكما هو مبين في موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإننا نتحدث عن المكونات الآتية:وأفاد غروسي أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية تعرضت، في أبريل/نيسان، لهجمات مباشرة للمرة الأولى منذ عام ونصف العام تقريبًا، وهو ما انتهك أول المبادئ الخمسة لضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.تقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس/آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

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