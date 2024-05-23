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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240523/محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-تفقد-الاتصال-بخط-الكهرباء-الوحيد-لديها-1089143221.html
محطة زابوروجيه للطاقة النووية تفقد الاتصال بخط الكهرباء الوحيد لديها
محطة زابوروجيه للطاقة النووية تفقد الاتصال بخط الكهرباء الوحيد لديها
سبوتنيك عربي
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الخميس، إن محطة زابوروجيه للطاقة النووية فقدت الاتصال بخط الكهرباء الوحيد المتبقي خارج... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T14:30+0000
2024-05-23T14:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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ونُقل عن غروسي، قوله في رسالة نُشرت على الحساب الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على وسائل التواصل الاجتماعي: "فقدت محطة زابوروجيه الاتصال بخط النقل الوحيد المتبقي خارج الموقع بقدرة 750 كيلوفولت بعد ظهر اليوم، بسبب ماس كهربائي، مما جعلها تعتمد على الخط الاحتياطي الوحيد".تقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر بالقرب من مدينة إنيرغودار. هذه هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، تحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، أصبحت محطة الطاقة النووية تابعة لروسيا الاتحادية.وأضاف أن كييف تتحدث عن رغبتها في امتلاك أسلحة نووية، وفي الوقت نفسه تقول إن محطة زابوروجيه للطاقة النووية تتعرض للقصف من قبل روسيا الاتحادية. لقد أصيبوا بالجنون، وهناك قوات روسية في المحطة، حسبما قال الرئيس.طهران تؤكد تمسكها بعقيدتها النووية وتعارض استخدام الأسلحة الذريةخبير: مذكرة الاعتقال إذا صدرت سيعتبرها نتنياهو وجعا لرأس الذي يليه وليس له
https://sarabic.ae/20240519/غروسي-لـسبوتنيك-وكالة-الطاقة-الذرية-ستكشف-عمن-هاجم-محطة-زابوروجيه-النووية-إذا-تأكدت-من-ذلك-1088977782.html
https://sarabic.ae/20240418/القوات-الأوكرانية-تهاجم-مركزا-للتدريب-في-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1088067311.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا, أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية

محطة زابوروجيه للطاقة النووية تفقد الاتصال بخط الكهرباء الوحيد لديها

14:30 GMT 23.05.2024
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه الكهرونووية
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© Sputnik . РИА Новости
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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الخميس، إن محطة زابوروجيه للطاقة النووية فقدت الاتصال بخط الكهرباء الوحيد المتبقي خارج الموقع، بعد ظهر الخميس، بسبب ماس كهربائي، وتعتمد الآن على خط احتياطي واحد.
ونُقل عن غروسي، قوله في رسالة نُشرت على الحساب الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على وسائل التواصل الاجتماعي: "فقدت محطة زابوروجيه الاتصال بخط النقل الوحيد المتبقي خارج الموقع بقدرة 750 كيلوفولت بعد ظهر اليوم، بسبب ماس كهربائي، مما جعلها تعتمد على الخط الاحتياطي الوحيد".
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وأضاف المدير العام أن انقطاع التيار الكهربائي يسلط الضوء مرة أخرى على الخطر الشديد الذي تواجهه الحماية والسلامة النووية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية خلال الصراع.
تقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر بالقرب من مدينة إنيرغودار. هذه هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، تحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، أصبحت محطة الطاقة النووية تابعة لروسيا الاتحادية.
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وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لا أحد في الغرب يقول إن الأوكرانيين يقصفون محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ويثيرون الفوضى، ويلومون روسيا على كل شيء".

وأضاف أن كييف تتحدث عن رغبتها في امتلاك أسلحة نووية، وفي الوقت نفسه تقول إن محطة زابوروجيه للطاقة النووية تتعرض للقصف من قبل روسيا الاتحادية. لقد أصيبوا بالجنون، وهناك قوات روسية في المحطة، حسبما قال الرئيس.
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