محطة زابوروجيه للطاقة النووية تفقد الاتصال بخط الكهرباء الوحيد لديها
© Sputnik . РИА Новости/
تابعنا عبر
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الخميس، إن محطة زابوروجيه للطاقة النووية فقدت الاتصال بخط الكهرباء الوحيد المتبقي خارج الموقع، بعد ظهر الخميس، بسبب ماس كهربائي، وتعتمد الآن على خط احتياطي واحد.
ونُقل عن غروسي، قوله في رسالة نُشرت على الحساب الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على وسائل التواصل الاجتماعي: "فقدت محطة زابوروجيه الاتصال بخط النقل الوحيد المتبقي خارج الموقع بقدرة 750 كيلوفولت بعد ظهر اليوم، بسبب ماس كهربائي، مما جعلها تعتمد على الخط الاحتياطي الوحيد".
وأضاف المدير العام أن انقطاع التيار الكهربائي يسلط الضوء مرة أخرى على الخطر الشديد الذي تواجهه الحماية والسلامة النووية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية خلال الصراع.
تقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر بالقرب من مدينة إنيرغودار. هذه هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، تحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، أصبحت محطة الطاقة النووية تابعة لروسيا الاتحادية.
18 أبريل, 10:02 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لا أحد في الغرب يقول إن الأوكرانيين يقصفون محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ويثيرون الفوضى، ويلومون روسيا على كل شيء".
وأضاف أن كييف تتحدث عن رغبتها في امتلاك أسلحة نووية، وفي الوقت نفسه تقول إن محطة زابوروجيه للطاقة النووية تتعرض للقصف من قبل روسيا الاتحادية. لقد أصيبوا بالجنون، وهناك قوات روسية في المحطة، حسبما قال الرئيس.