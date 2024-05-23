https://sarabic.ae/20240523/محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-تفقد-الاتصال-بخط-الكهرباء-الوحيد-لديها-1089143221.html

محطة زابوروجيه للطاقة النووية تفقد الاتصال بخط الكهرباء الوحيد لديها

محطة زابوروجيه للطاقة النووية تفقد الاتصال بخط الكهرباء الوحيد لديها

سبوتنيك عربي

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الخميس، إن محطة زابوروجيه للطاقة النووية فقدت الاتصال بخط الكهرباء الوحيد المتبقي خارج... 23.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-23T14:30+0000

2024-05-23T14:30+0000

2024-05-23T14:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065009856_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_6583d071efc38711f3c0ab4a486e9c22.jpg

ونُقل عن غروسي، قوله في رسالة نُشرت على الحساب الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على وسائل التواصل الاجتماعي: "فقدت محطة زابوروجيه الاتصال بخط النقل الوحيد المتبقي خارج الموقع بقدرة 750 كيلوفولت بعد ظهر اليوم، بسبب ماس كهربائي، مما جعلها تعتمد على الخط الاحتياطي الوحيد".تقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر بالقرب من مدينة إنيرغودار. هذه هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، تحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، أصبحت محطة الطاقة النووية تابعة لروسيا الاتحادية.وأضاف أن كييف تتحدث عن رغبتها في امتلاك أسلحة نووية، وفي الوقت نفسه تقول إن محطة زابوروجيه للطاقة النووية تتعرض للقصف من قبل روسيا الاتحادية. لقد أصيبوا بالجنون، وهناك قوات روسية في المحطة، حسبما قال الرئيس.طهران تؤكد تمسكها بعقيدتها النووية وتعارض استخدام الأسلحة الذريةخبير: مذكرة الاعتقال إذا صدرت سيعتبرها نتنياهو وجعا لرأس الذي يليه وليس له

https://sarabic.ae/20240519/غروسي-لـسبوتنيك-وكالة-الطاقة-الذرية-ستكشف-عمن-هاجم-محطة-زابوروجيه-النووية-إذا-تأكدت-من-ذلك-1088977782.html

https://sarabic.ae/20240418/القوات-الأوكرانية-تهاجم-مركزا-للتدريب-في-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1088067311.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية