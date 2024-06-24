https://sarabic.ae/20240624/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-وتهزم-القوات-الأوكرانية-على-محاور-عدة--1090132706.html

القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة وتهزم القوات الأوكرانية على محاور عدة

القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة وتهزم القوات الأوكرانية على محاور عدة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثرفائدة وهزمت القوات الأوكرانية على عدة محاور. 24.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-24T12:10+0000

2024-06-24T12:10+0000

2024-06-24T12:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليوم، أنه "هزمت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، القوة البشرية ومعدات اللواء 36 مشاة البحرية ولواء الدفاع الأرضي 113 ولواء الحرس الوطني الثالث عشر في الأوكراني في مناطق فولشانسك وبوخكوفو وليبتسي في مقاطعة خاركوف. وتم صد هجوم مضاد من قبل لواء غايغر 71 الأوكراني". وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يصل إلى 220 عسكريًا، ودبابة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و14 مركبة، ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوع في ألمانيا، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم "دي – 30". ومحطتين للحرب الإلكترونية. وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 480 فردًا عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، و12 مركبة، ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوع في ألمانيا، ومدفع هاوتزر |دي – 20" عيار 152 ملم، ومدفع عيار 22 ملم، وثلاثة مدافع هاوتزر. ومدافع هاوتزر عيار 122 ملم ومدفع "إم 119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية ومركبة قتالية من طراز "غراد إملرس" عيار 122 ملم، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة المدفعية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وقامت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت القوة البشرية ومعدات اللواء 46 المحمول جواً واللواء الهجومي المحمول جواً رقم 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا وكوراخوفو في أوكرانيا. جمهورية دونيتسك الشعبية. وفقد العدو أكثر من 610 عسكريين، ودبابة، وناقلة جنود مدرعة "إم 113" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأربع سيارات، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة، ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم. ومدفع هاوتزر "دي – 20" ومدفعان هاوتزر "دي – 30" عيار 122 ملم ومركبة قتالية " غراد ملرس " عيار 122 ملم.وبلغت خسائر العدو خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يصل إلى 430 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "ماكل برو" أمريكية الصنع، وثماني مركبات، ومدفع هاوتز عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 105 ملم. مدفع هاوتزر "إم 119" أمريكي الصنع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يضرب مركزا لوجستيا ضخما لتسليم وتوزيع الأسلحة الغربية لنظام كييف

https://sarabic.ae/20240624/الجيش-الروسي-يضرب-مركزا-لوجستيا-ضخما-لتسليم-وتوزيع-الأسلحة-الغربية-لنظام-كييف-1090127444.html

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روسيا, رصد عسكري