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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240627/الجيش-الروسي-يسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29--1090224608.html
الجيش الروسي يسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29"
الجيش الروسي يسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخمس، بأن القوات الروسية، أسقطت مقاتلتين من طراز "ميغ-29" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T10:15+0000
2024-06-27T10:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلتين من طراز "ميغ-29" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية و62 طائرة دون طيار". وأوضحت الدفاع: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والعتاد للقوات الأوكرانية في مناطق دنيبروفسكوي وتوكاريفكا وأوترادوكامينكا في مقاطعة خيرسون. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 80 عسكريًا و13 مركبة، تم تدمير ثلاث قاذفات لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" وعدد من المدافع".ووفقا للدفاع فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 115 فردًا عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وخمس مركبات، وعدد من المدافع". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240621/قوات-دنيبر-الروسية-تكبد-3-ألوية-أوكرانية-خسائر-فادحة-واستسلام-37-جنديا-1090036425.html
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روسيا

الجيش الروسي يسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29"

10:15 GMT 27.06.2024 (تم التحديث: 10:40 GMT 27.06.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخمس، بأن القوات الروسية، أسقطت مقاتلتين من طراز "ميغ-29" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية
وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلتين من طراز "ميغ-29" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية و62 طائرة دون طيار".

وأضافت الدفاع الروسية: تم إسقاط أربعة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز "باتريوت" أمريكية الصنع وصاروخين أمريكيين الصنع من طراز "هيمارس".

وأوضحت الدفاع: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والعتاد للقوات الأوكرانية في مناطق دنيبروفسكوي وتوكاريفكا وأوترادوكامينكا في مقاطعة خيرسون. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 80 عسكريًا و13 مركبة، تم تدمير ثلاث قاذفات لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" وعدد من المدافع".

وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت أيضًا القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق أوروزاينو وفيليكايا نوفوسيلكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد هجومين مضادين".

ووفقا للدفاع فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 115 فردًا عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وخمس مركبات، وعدد من المدافع".
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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