الطراد الصاروخي الروسي "فارياغ" يجرى تدريبات في البحر المتوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المساعي الأمريكية كلها ضغوط وحرب نفسية وتمنيات لا أكثر ولا أقل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
إجلاء رعايا ، وتحذيرات أمريكية أوروبية ، وتصريحات بأن لبنان أمام شهر مصيري
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
On air
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240627/الطراد-الصاروخي-الروسي-فارياغ-يجرى-تدريبات-في-البحر-المتوسط-1090214312.html
الطراد الصاروخي الروسي "فارياغ" يجرى تدريبات في البحر المتوسط
الطراد الصاروخي الروسي "فارياغ" يجرى تدريبات في البحر المتوسط
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن طاقم الطراد الصاروخي "فارياغ" يجرى مجموعة من التدريبات المخطط لها في البحر الأبيض المتوسط. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T05:24+0000
2024-06-27T05:31+0000
روسيا
العالم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102372/36/1023723648_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_caf4c23130a99cdbeb76f19fa512101d.jpg
وقالت الدفاع: "تدرب طاقم "فارياغ" على مهام اكتشاف الأهداف الصغيرة عالية السرعة وتدميرها. قام البحارة بتأمين تمويه السفينة باستخدام ستار دخاني دائري، وتدربت فرق التعزيزات على توزيع الأهداف بشكل صحيح لضمان استهدافها في مواجهة هجوم كبير من قوارب غير مأهولة".ووفقا للدفاع، "صد طاقم الطراد هجومًا من سفينة "معادية" بإطلاق أنظمة مدفعية من طراز " AK-130"و "AK-630"على هدف يحاكي هدفًا سطحيًا".وأوضحت أنه "خلال التدريب على المهام المضادة للغواصات، نفذ طاقم السفينة مجموعة من الإجراءات لتفتيش وتصنيف وتتبع غواصة معادية وهمية. ولتدمير "الغواصة"، تم استخدام قاذفة صواريخ " RBU-6000"وأسلحة الطوربيد الخاصة بالسفينة".
https://sarabic.ae/20240619/البحرية-الروسية-نواصل-تنفيذ-المهام-في-مناطق-مهمة-من-العالم-1089990479.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102372/36/1023723648_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5484e3daf8a33a1c676738964896039.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

الطراد الصاروخي الروسي "فارياغ" يجرى تدريبات في البحر المتوسط

05:24 GMT 27.06.2024 (تم التحديث: 05:31 GMT 27.06.2024)
© Sputnik . Vitaliy Ankovطراد "فارياغ" يطلق صاروخا
طراد فارياغ يطلق صاروخا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن طاقم الطراد الصاروخي "فارياغ" يجرى مجموعة من التدريبات المخطط لها في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت الدفاع: "تدرب طاقم "فارياغ" على مهام اكتشاف الأهداف الصغيرة عالية السرعة وتدميرها. قام البحارة بتأمين تمويه السفينة باستخدام ستار دخاني دائري، وتدربت فرق التعزيزات على توزيع الأهداف بشكل صحيح لضمان استهدافها في مواجهة هجوم كبير من قوارب غير مأهولة".

وأضافت: "وتم التدريب على تدمير لغم بحري عائم كان يشكل تهديدًا للملاحة السلمية عن طريق التفجير".

ووفقا للدفاع، "صد طاقم الطراد هجومًا من سفينة "معادية" بإطلاق أنظمة مدفعية من طراز " AK-130"و "AK-630"على هدف يحاكي هدفًا سطحيًا".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه "على سفينة القيادة في أسطول المحيط الهادئ قاموا بتحسين المهارات العملية في الدفاع ضد هجوم جوي للعدو مع إطلاق نيران المدفعية على هدف جوي والاستخدام المشروط لنظام صواريخ "فورت" المضادة للطائرات".

المناورات البحرية كومجا - 2018 في بحر بارنتس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
البحرية الروسية: نواصل تنفيذ المهام في مناطق مهمة من العالم
19 يونيو, 13:55 GMT
وأوضحت أنه "خلال التدريب على المهام المضادة للغواصات، نفذ طاقم السفينة مجموعة من الإجراءات لتفتيش وتصنيف وتتبع غواصة معادية وهمية. ولتدمير "الغواصة"، تم استخدام قاذفة صواريخ " RBU-6000"وأسلحة الطوربيد الخاصة بالسفينة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات05:28 GMTРеактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала