https://sarabic.ae/20240627/الطراد-الصاروخي-الروسي-فارياغ-يجرى-تدريبات-في-البحر-المتوسط-1090214312.html
الطراد الصاروخي الروسي "فارياغ" يجرى تدريبات في البحر المتوسط
الطراد الصاروخي الروسي "فارياغ" يجرى تدريبات في البحر المتوسط
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن طاقم الطراد الصاروخي "فارياغ" يجرى مجموعة من التدريبات المخطط لها في البحر الأبيض المتوسط. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T05:24+0000
2024-06-27T05:24+0000
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وقالت الدفاع: "تدرب طاقم "فارياغ" على مهام اكتشاف الأهداف الصغيرة عالية السرعة وتدميرها. قام البحارة بتأمين تمويه السفينة باستخدام ستار دخاني دائري، وتدربت فرق التعزيزات على توزيع الأهداف بشكل صحيح لضمان استهدافها في مواجهة هجوم كبير من قوارب غير مأهولة".ووفقا للدفاع، "صد طاقم الطراد هجومًا من سفينة "معادية" بإطلاق أنظمة مدفعية من طراز " AK-130"و "AK-630"على هدف يحاكي هدفًا سطحيًا".وأوضحت أنه "خلال التدريب على المهام المضادة للغواصات، نفذ طاقم السفينة مجموعة من الإجراءات لتفتيش وتصنيف وتتبع غواصة معادية وهمية. ولتدمير "الغواصة"، تم استخدام قاذفة صواريخ " RBU-6000"وأسلحة الطوربيد الخاصة بالسفينة".
https://sarabic.ae/20240619/البحرية-الروسية-نواصل-تنفيذ-المهام-في-مناطق-مهمة-من-العالم-1089990479.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
الطراد الصاروخي الروسي "فارياغ" يجرى تدريبات في البحر المتوسط
05:24 GMT 27.06.2024 (تم التحديث: 05:31 GMT 27.06.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن طاقم الطراد الصاروخي "فارياغ" يجرى مجموعة من التدريبات المخطط لها في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت الدفاع: "تدرب طاقم "فارياغ" على مهام اكتشاف الأهداف الصغيرة عالية السرعة وتدميرها. قام البحارة بتأمين تمويه السفينة باستخدام ستار دخاني دائري، وتدربت فرق التعزيزات على توزيع الأهداف بشكل صحيح لضمان استهدافها في مواجهة هجوم كبير من قوارب غير مأهولة".
وأضافت: "وتم التدريب على تدمير لغم بحري عائم كان يشكل تهديدًا للملاحة السلمية عن طريق التفجير".
ووفقا للدفاع، "صد طاقم الطراد هجومًا من سفينة "معادية" بإطلاق أنظمة مدفعية من طراز " AK-130"و "AK-630"على هدف يحاكي هدفًا سطحيًا".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه "على سفينة القيادة في أسطول المحيط الهادئ قاموا بتحسين المهارات العملية في الدفاع ضد هجوم جوي للعدو مع إطلاق نيران المدفعية على هدف جوي والاستخدام المشروط لنظام صواريخ "فورت" المضادة للطائرات".
وأوضحت أنه "خلال التدريب على المهام المضادة للغواصات، نفذ طاقم السفينة مجموعة من الإجراءات لتفتيش وتصنيف وتتبع غواصة معادية وهمية. ولتدمير "الغواصة"، تم استخدام قاذفة صواريخ " RBU-6000"وأسلحة الطوربيد الخاصة بالسفينة".