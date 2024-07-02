https://sarabic.ae/20240702/تسريب-وثائق-سرية-عن-المقاتلة-الأمريكية-إف-15-إيغل-1090381002.html

تسريب وثائق سرية عن المقاتلة الأمريكية "إف-15 إيغل"

تسريب وثائق سرية عن المقاتلة الأمريكية "إف-15 إيغل"

سبوتنيك عربي

كشفت وثائق سرية عن الطائرة المقاتلة الأمريكية "إف-15 إيغل" عبر الإنترنت، يزيد حجمها الإجمالي عن 250 غيغابايت، عن بيانات ومعلومات سرية عن المقاتلة الأمريكية. 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T09:55+0000

2024-07-02T09:55+0000

2024-07-02T09:55+0000

رصد عسكري

روسيا

طائرات إف 15

مقاتلات إف 15

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/84/1036898400_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_4a16c2d1291ef5bad6c297889b69d8d7.jpg

كشفت الوثائق السرية للمقاتلة الثقيلة الأمريكية "إف-15" إيغل، على الإنترنت، أوصاف، ورسومات، وتعليمات للطيارين، والمهندسين، وتعليمات مفصّلة عن الأسلحة الدقيقة الموجهة.وكتبت شركة "FighterBomber": "قررت إحدى الشركات الأمريكية أن تقدم لنا الوثائق طوعًا. والآن سينظر الخبراء إلى مدى أهميتها وضرورتها، وإذا كان كل شيء على ما يرام، فهو بالتأكيد يستحق النشر".وبحسب صحيفة "روسكايا غازيتا" الروسية، فإن من بين الوثائق التي تم تسريبها عبر الإنترنت، وصف عام للطائرة، وتعليمات الطيران، ووصف للموظفين الفنيين الأرضيين، بالإضافة إلى وصف وتعليمات لاستخدام القنابل الموجهة "JDAM"، وهو النوع الذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية ضد روسيا.والوثائق مخصصة للاستخدام العسكري الأمريكي ولا ينبغي نشرها في الخارج، وبعضها سري للغاية، بحسب تحذير في بداية كل ملف.يصف أحد طياري المقاتلة "إف-15" إيغل، ماكدونيل دوغلاس، المقاتلة بأنها طائرة تفوق جوي ثقيلة، وهي نظير للطائرة الروسية "سو-27"، و"سو-30"، و"سو-35".وبحسب دوغلاس، فإن المقاتلة "إف-15" إيغل، في الخدمة، منذ عام 1976، وتم إنتاج 1500 مقاتلة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، فهذه المقاتلة موجودة في الخدمة، في إسرائيل، والمملكة العربية السعودية، واليابان.ويذكر أنه تم إنتاج "إف-15" إيغل الأمريكية، في السبعينيات من القرن الماضي، وعبرت عدة مراحل من التحديث لتلبية المستوى الحالي من التكنولوجيا. ويعتقد الخبراء أنه سيتم استخدام هذه الطائرة من قبل القوات الجوية الأمريكية لعدة سنوات مقبلة. وتخضع "إف-15" إيغل، حاليًا لعملية تحديث عميقة، والتي تشمل استخدام الذخيرة الحديثة وإلكترونيات الطيران والمحركات ذات الدفع المتغير.سقوط مقاتلة أمريكية من طراز "إف-15" في بحر الشمالبلجيكا لا تفكر في توريد طائرات إلى أوكرانيا

https://sarabic.ae/20240403/إعلام-إدارة-بايدن-تحث-الكونغرس-على-الموافقة-لبيع-طائرات-إف-15-لإسرائيل-1087634672.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, طائرات إف 15, مقاتلات إف 15, الولايات المتحدة الأمريكية