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https://sarabic.ae/20240702/تسريب-وثائق-سرية-عن-المقاتلة-الأمريكية-إف-15-إيغل-1090381002.html
تسريب وثائق سرية عن المقاتلة الأمريكية "إف-15 إيغل"
تسريب وثائق سرية عن المقاتلة الأمريكية "إف-15 إيغل"
سبوتنيك عربي
كشفت وثائق سرية عن الطائرة المقاتلة الأمريكية "إف-15 إيغل" عبر الإنترنت، يزيد حجمها الإجمالي عن 250 غيغابايت، عن بيانات ومعلومات سرية عن المقاتلة الأمريكية. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T09:55+0000
2024-07-02T09:55+0000
رصد عسكري
روسيا
طائرات إف 15
مقاتلات إف 15
الولايات المتحدة الأمريكية
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كشفت الوثائق السرية للمقاتلة الثقيلة الأمريكية "إف-15" إيغل، على الإنترنت، أوصاف، ورسومات، وتعليمات للطيارين، والمهندسين، وتعليمات مفصّلة عن الأسلحة الدقيقة الموجهة.وكتبت شركة "FighterBomber": "قررت إحدى الشركات الأمريكية أن تقدم لنا الوثائق طوعًا. والآن سينظر الخبراء إلى مدى أهميتها وضرورتها، وإذا كان كل شيء على ما يرام، فهو بالتأكيد يستحق النشر".وبحسب صحيفة "روسكايا غازيتا" الروسية، فإن من بين الوثائق التي تم تسريبها عبر الإنترنت، وصف عام للطائرة، وتعليمات الطيران، ووصف للموظفين الفنيين الأرضيين، بالإضافة إلى وصف وتعليمات لاستخدام القنابل الموجهة "JDAM"، وهو النوع الذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية ضد روسيا.والوثائق مخصصة للاستخدام العسكري الأمريكي ولا ينبغي نشرها في الخارج، وبعضها سري للغاية، بحسب تحذير في بداية كل ملف.يصف أحد طياري المقاتلة "إف-15" إيغل، ماكدونيل دوغلاس، المقاتلة بأنها طائرة تفوق جوي ثقيلة، وهي نظير للطائرة الروسية "سو-27"، و"سو-30"، و"سو-35".وبحسب دوغلاس، فإن المقاتلة "إف-15" إيغل، في الخدمة، منذ عام 1976، وتم إنتاج 1500 مقاتلة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، فهذه المقاتلة موجودة في الخدمة، في إسرائيل، والمملكة العربية السعودية، واليابان.ويذكر أنه تم إنتاج "إف-15" إيغل الأمريكية، في السبعينيات من القرن الماضي، وعبرت عدة مراحل من التحديث لتلبية المستوى الحالي من التكنولوجيا. ويعتقد الخبراء أنه سيتم استخدام هذه الطائرة من قبل القوات الجوية الأمريكية لعدة سنوات مقبلة. وتخضع "إف-15" إيغل، حاليًا لعملية تحديث عميقة، والتي تشمل استخدام الذخيرة الحديثة وإلكترونيات الطيران والمحركات ذات الدفع المتغير.سقوط مقاتلة أمريكية من طراز "إف-15" في بحر الشمالبلجيكا لا تفكر في توريد طائرات إلى أوكرانيا
https://sarabic.ae/20240403/إعلام-إدارة-بايدن-تحث-الكونغرس-على-الموافقة-لبيع-طائرات-إف-15-لإسرائيل-1087634672.html
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رصد عسكري, روسيا, طائرات إف 15, مقاتلات إف 15, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, طائرات إف 15, مقاتلات إف 15, الولايات المتحدة الأمريكية

تسريب وثائق سرية عن المقاتلة الأمريكية "إف-15 إيغل"

09:55 GMT 02.07.2024
© Photo / Robert Sullivan/Public domainطيران التحالف الدولي - المقاتلة "إف-15" (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية
طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-15 (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© Photo / Robert Sullivan/Public domain
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كشفت وثائق سرية عن الطائرة المقاتلة الأمريكية "إف-15 إيغل" عبر الإنترنت، يزيد حجمها الإجمالي عن 250 غيغابايت، عن بيانات ومعلومات سرية عن المقاتلة الأمريكية.
كشفت الوثائق السرية للمقاتلة الثقيلة الأمريكية "إف-15" إيغل، على الإنترنت، أوصاف، ورسومات، وتعليمات للطيارين، والمهندسين، وتعليمات مفصّلة عن الأسلحة الدقيقة الموجهة.
وكتبت شركة "FighterBomber": "قررت إحدى الشركات الأمريكية أن تقدم لنا الوثائق طوعًا. والآن سينظر الخبراء إلى مدى أهميتها وضرورتها، وإذا كان كل شيء على ما يرام، فهو بالتأكيد يستحق النشر".
وبحسب صحيفة "روسكايا غازيتا" الروسية، فإن من بين الوثائق التي تم تسريبها عبر الإنترنت، وصف عام للطائرة، وتعليمات الطيران، ووصف للموظفين الفنيين الأرضيين، بالإضافة إلى وصف وتعليمات لاستخدام القنابل الموجهة "JDAM"، وهو النوع الذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية ضد روسيا.
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3 أبريل, 05:47 GMT
والوثائق مخصصة للاستخدام العسكري الأمريكي ولا ينبغي نشرها في الخارج، وبعضها سري للغاية، بحسب تحذير في بداية كل ملف.
يصف أحد طياري المقاتلة "إف-15" إيغل، ماكدونيل دوغلاس، المقاتلة بأنها طائرة تفوق جوي ثقيلة، وهي نظير للطائرة الروسية "سو-27"، و"سو-30"، و"سو-35".
وبحسب دوغلاس، فإن المقاتلة "إف-15" إيغل، في الخدمة، منذ عام 1976، وتم إنتاج 1500 مقاتلة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، فهذه المقاتلة موجودة في الخدمة، في إسرائيل، والمملكة العربية السعودية، واليابان.
ويذكر أنه تم إنتاج "إف-15" إيغل الأمريكية، في السبعينيات من القرن الماضي، وعبرت عدة مراحل من التحديث لتلبية المستوى الحالي من التكنولوجيا.
ويعتقد الخبراء أنه سيتم استخدام هذه الطائرة من قبل القوات الجوية الأمريكية لعدة سنوات مقبلة. وتخضع "إف-15" إيغل، حاليًا لعملية تحديث عميقة، والتي تشمل استخدام الذخيرة الحديثة وإلكترونيات الطيران والمحركات ذات الدفع المتغير.
سقوط مقاتلة أمريكية من طراز "إف-15" في بحر الشمال
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