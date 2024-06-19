https://sarabic.ae/20240619/باحث-فلسطيني-تزويد-إسرائيل-بطائرات-إف-15-يكشف-النوايا-الأميركية-الحقيقية-تجاه-الشعب-الفلسطيني--1089991515.html
باحث فلسطيني: تزويد إسرائيل بطائرات "إف-15" يكشف النوايا الأميركية الحقيقية تجاه الشعب الفلسطيني
باحث فلسطيني: تزويد إسرائيل بطائرات "إف-15" يكشف النوايا الأميركية الحقيقية تجاه الشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
أكّد الكاتب والباحث الفلسطيني، حمزة البشتاوي، أن "حقيقة النوايا الأميركية تجاه ملف غزة تكمن في تزويد إسرائيل بطائرات "إف-15"، بينما كل ما تطرحه الإدارة... 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T14:10+0000
2024-06-19T14:10+0000
2024-06-19T14:10+0000
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وأضاف البشتاوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة الأميركية لم تدعم يوماً الحلول السلمية، ولا تريد إعطاء أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني"، مشيراً بالقول: "هناك انحياز أميركي واضح لصالح إسرائيل".كما تحدث البشتاوي عن الداخل الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن "نتنياهو، يُلقب بالساحر، على اعتبار أنه يصطنع المشاكل ليواجه مشاكل أخرى، وهو اليوم يحاول أن يدفع أنصار حزب "الليكود" للنزول إلى الشارع ومواجهة أهالي الأسرى وبالتالي يتحول الأمر إلى حرب أهلية داخلية".
https://sarabic.ae/20240619/منسق-لبنان-السابق-لدى-قوات-الطوارئ-الدولية-أمريكا-زودت-إسرائيل-بـإف-15-لتموينها-لحرب-كبرى-1089985634.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
باحث فلسطيني: تزويد إسرائيل بطائرات "إف-15" يكشف النوايا الأميركية الحقيقية تجاه الشعب الفلسطيني
حصري
أكّد الكاتب والباحث الفلسطيني، حمزة البشتاوي، أن "حقيقة النوايا الأميركية تجاه ملف غزة تكمن في تزويد إسرائيل بطائرات "إف-15"، بينما كل ما تطرحه الإدارة الأميركية من مبادرات ما هي إلا أساليب لخداع الرأي العام العالمي".
وأضاف البشتاوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة الأميركية لم تدعم يوماً الحلول السلمية، ولا تريد إعطاء أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني"، مشيراً بالقول: "هناك انحياز أميركي واضح لصالح إسرائيل".
ونفى البشتاوي أي "خلاف بين الإدارة الأميركية وإسرائيل، لا بل هناك محاولات لتظهير بعض التباينات على أنها شخصية، أيّ بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهذه الخلافات لا تؤثر على التعاون والتسليح والدعم".
ولفت الكاتب الفلسطيني إلى أن "المقترح الأميركي مفخّخ ولكنه منسّق كاملاً مع نتنياهو، والهدف الرئيس لحركة حماس والفصائل الفلسطينية، في هذا الإطار، هو وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة النازحين ورفع الحصار عن قطاع غزة".
كما تحدث البشتاوي عن الداخل الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن "نتنياهو، يُلقب بالساحر، على اعتبار أنه يصطنع المشاكل ليواجه مشاكل أخرى، وهو اليوم يحاول أن يدفع أنصار حزب "الليكود" للنزول إلى الشارع ومواجهة أهالي الأسرى وبالتالي يتحول الأمر إلى حرب أهلية داخلية".