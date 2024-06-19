باحث فلسطيني: تزويد إسرائيل بطائرات "إف-15" يكشف النوايا الأميركية الحقيقية تجاه الشعب الفلسطيني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدور الروسي الأمني يزداد في بعض الدول الأفريقية التي تعيش مرحلة ما بعد الاستعمار
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا وكوريا الشمالية تشكلان جبهة قوية ضد الغرب ونقطة ضعف
16:03 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240619/باحث-فلسطيني-تزويد-إسرائيل-بطائرات-إف-15-يكشف-النوايا-الأميركية-الحقيقية-تجاه-الشعب-الفلسطيني--1089991515.html
باحث فلسطيني: تزويد إسرائيل بطائرات "إف-15" يكشف النوايا الأميركية الحقيقية تجاه الشعب الفلسطيني
باحث فلسطيني: تزويد إسرائيل بطائرات "إف-15" يكشف النوايا الأميركية الحقيقية تجاه الشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
أكّد الكاتب والباحث الفلسطيني، حمزة البشتاوي، أن "حقيقة النوايا الأميركية تجاه ملف غزة تكمن في تزويد إسرائيل بطائرات "إف-15"، بينما كل ما تطرحه الإدارة... 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T14:10+0000
2024-06-19T14:10+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/84/1036898400_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_4a16c2d1291ef5bad6c297889b69d8d7.jpg
وأضاف البشتاوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة الأميركية لم تدعم يوماً الحلول السلمية، ولا تريد إعطاء أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني"، مشيراً بالقول: "هناك انحياز أميركي واضح لصالح إسرائيل".كما تحدث البشتاوي عن الداخل الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن "نتنياهو، يُلقب بالساحر، على اعتبار أنه يصطنع المشاكل ليواجه مشاكل أخرى، وهو اليوم يحاول أن يدفع أنصار حزب "الليكود" للنزول إلى الشارع ومواجهة أهالي الأسرى وبالتالي يتحول الأمر إلى حرب أهلية داخلية".
https://sarabic.ae/20240619/منسق-لبنان-السابق-لدى-قوات-الطوارئ-الدولية-أمريكا-زودت-إسرائيل-بـإف-15-لتموينها-لحرب-كبرى-1089985634.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/84/1036898400_274:0:2674:1800_1920x0_80_0_0_4bb7fd170306e3cf00a3c61d95e66dd0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

باحث فلسطيني: تزويد إسرائيل بطائرات "إف-15" يكشف النوايا الأميركية الحقيقية تجاه الشعب الفلسطيني

14:10 GMT 19.06.2024
© Photo / Robert Sullivan/Public domainطيران التحالف الدولي - المقاتلة "إف-15" (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية
طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-15 (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© Photo / Robert Sullivan/Public domain
تابعنا عبر
حصري
أكّد الكاتب والباحث الفلسطيني، حمزة البشتاوي، أن "حقيقة النوايا الأميركية تجاه ملف غزة تكمن في تزويد إسرائيل بطائرات "إف-15"، بينما كل ما تطرحه الإدارة الأميركية من مبادرات ما هي إلا أساليب لخداع الرأي العام العالمي".
وأضاف البشتاوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة الأميركية لم تدعم يوماً الحلول السلمية، ولا تريد إعطاء أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني"، مشيراً بالقول: "هناك انحياز أميركي واضح لصالح إسرائيل".

ونفى البشتاوي أي "خلاف بين الإدارة الأميركية وإسرائيل، لا بل هناك محاولات لتظهير بعض التباينات على أنها شخصية، أيّ بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهذه الخلافات لا تؤثر على التعاون والتسليح والدعم".

مقاتلة إف-22 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
منسق لبنان السابق لدى قوات الطوارئ الدولية: أمريكا زودت إسرائيل بـ"إف-15" لتموينها لحرب كبرى
11:20 GMT

ولفت الكاتب الفلسطيني إلى أن "المقترح الأميركي مفخّخ ولكنه منسّق كاملاً مع نتنياهو، والهدف الرئيس لحركة حماس والفصائل الفلسطينية، في هذا الإطار، هو وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة النازحين ورفع الحصار عن قطاع غزة".

كما تحدث البشتاوي عن الداخل الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن "نتنياهو، يُلقب بالساحر، على اعتبار أنه يصطنع المشاكل ليواجه مشاكل أخرى، وهو اليوم يحاول أن يدفع أنصار حزب "الليكود" للنزول إلى الشارع ومواجهة أهالي الأسرى وبالتالي يتحول الأمر إلى حرب أهلية داخلية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بقتل وإعاقة عشرات آلاف الأطفال في غزة13:21 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала