منسق لبنان السابق لدى قوات الطوارئ الدولية: أمريكا زودت إسرائيل بـ"إف-15" لتموينها لحرب كبرى

عربي
صواريخ روسية تضرب 3 ألوية أوكرانية وأهدافا في 124 منطقة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدور الروسي الأمني يزداد في بعض الدول الأفريقية التي تعيش مرحلة ما بعد الاستعمار
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240619/منسق-لبنان-السابق-لدى-قوات-الطوارئ-الدولية-أمريكا-زودت-إسرائيل-بـإف-15-لتموينها-لحرب-كبرى-1089985634.html
منسق لبنان السابق لدى قوات الطوارئ الدولية: أمريكا زودت إسرائيل بـ"إف-15" لتموينها لحرب كبرى
منسق لبنان السابق لدى قوات الطوارئ الدولية: أمريكا زودت إسرائيل بـ"إف-15" لتموينها لحرب كبرى
سبوتنيك عربي
رأى منسق الحكومة اللبنانية السابق لدى "قوات الطوارئ الدولية"، العميد منير شحادة، أن "قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد إسرائيل بطائرات "إف-15" غير مفاجئ"،... 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T11:20+0000
2024-06-19T11:20+0000
العالم العربي
إسرائيل
لبنان
أخبار حزب الله
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102329/42/1023294213_0:256:4742:2923_1920x0_80_0_0_7a4a11593e48db76711f6f9e94cf0521.jpg
وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تهدف من خلال هذه الشحنة إلى تموين إسرائيل بالذخيرة اللازمة في حال فُتحت حرب شاملة"، وأضاف أن "الإدارة الأمريكية لطالما دعمت إسرائيل بالأسلحة والبواخر والجسور الجوية وغيرها ومن المؤكد أن إسرائيل لا تدفع ثمن هذا الدعم".وفنّد العميد شحادة الرسائل التي وجهتها "المقاومة اللبنانية" عبر "الهدهد"، مشيراً إلى أنها "تهدف أولاً إلى ردع الجيش الإسرائيلي من القيام بأي خطوة متهورة وتوسيع الحرب، ثانياً أراد "حزب الله اللبناني" القول بأنه لديه وسائل عديدة للتجسس على إسرائيل وقد تكون بشرية أو تقنية، لا سيما وأنه لا يمكن لـ "الهدهد" أن يحدّد التفاصيل التي نُشرت في الفيديو، وثالثًا أن "المقاومة" لديها بنك أهداف واضح في إسرائيل".وبيّن العميد شحادة أنه "في حال قررت إسرائيل توسيع الحرب على لبنان ستبدأ عملياتها بالطيران الحربي، لكن المشهد اليوم سيختلف بشكل كبير عن العام 2006، وسنرى الطائرات الاسرائيلية تتساقط من سماء لبنان، وعندما ترى "المقاومة" أن هناك نية جدية لدى الجيش الإسرائيلي بتنفيذ اجتياح بري جنوب لبنان، سنرى أيضا عناصر "حزب الله" في الجليل".وأردف أن "حزب الله لا يزال يؤكد أنه لا يريد هذه الحرب ولكن في حال فُرضت عليه سيواجهها بكل ما أوتي من قوة، وبنك الأهداف الذي أعلن عنه "الإعلام الحربي" سيدمّر خلال الساعات الأولى من المعركة وليس خلال أيام".وفي هذا الاطار، تطرق ضيف "سبوتنيك" للحديث عن زيارة الموفد الأمريكي، آموس هوكستين، إلى لبنان، لافتًا إلى أن "التهديدات التي حملها من تل أبيب إلى بيروت ليست جديدة، وما يمنع اسرائيل من تنفيذ تهديداتها في لبنان هي قوة الردع التي يمتلكها لبنان ويقين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عواقب هذا القرار لن تكون سهلة".وتابع العميد شحادة أن "هوكستين بحث 4 نقاط أساسية في زيارته، الأولى، اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بأنه لا يمكن فصل جبهة الجنوب اللبناني عن ما يحصل في غزة، الثانية، المطالبة بالضغط على حركة "حماس" للموافقة على شروط الجيش الإسرائيلي لوقف الحرب على غزة، النقطة الثالثة ابتزاز المسؤولين اللبنانيين وتذكيرهم بضرورة وقف الحرب لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، وأهم ما ناقشه هوكستين هو حديثه عن الحرب الدائرة على "الخط الأزرق"، وهذا المصطلح يعني أنه يعتبر أن الحدود بين لبنان و"فلسطين المحتلة" هو الخط الأزرق متناسيا أن هذا الخط هو خط انسحاب وهناك 13 نقطة متنازع عليها".
https://sarabic.ae/20240618/تعليقا-على-فيديو-حزب-الله-الإذاعة-الإسرائيلية-سلاح-الجو-في-غفوة-منذ-سنوات-1089977150.html
https://sarabic.ae/20240618/تصويت-برأيك-ما-هو-سبب-فشل-إسرائيل-برصد-مسيرة-لـحزب-الله-صورت-أماكن-عسكرية-خطيرة؟-1089964769.html
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102329/42/1023294213_253:0:4490:3178_1920x0_80_0_0_350b7c106b3bbb8d2ceae350cc810e5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, حصري, تقارير سبوتنيك

منسق لبنان السابق لدى قوات الطوارئ الدولية: أمريكا زودت إسرائيل بـ"إف-15" لتموينها لحرب كبرى

11:20 GMT 19.06.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBمقاتلة "إف-22"
مقاتلة إف-22 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
تابعنا عبر
حصري
رأى منسق الحكومة اللبنانية السابق لدى "قوات الطوارئ الدولية"، العميد منير شحادة، أن "قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد إسرائيل بطائرات "إف-15" غير مفاجئ"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بهدف التجهيز لحرب شاملة.
وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تهدف من خلال هذه الشحنة إلى تموين إسرائيل بالذخيرة اللازمة في حال فُتحت حرب شاملة"، وأضاف أن "الإدارة الأمريكية لطالما دعمت إسرائيل بالأسلحة والبواخر والجسور الجوية وغيرها ومن المؤكد أن إسرائيل لا تدفع ثمن هذا الدعم".

العميد شحادة أكد أنه "وفي حال أخطأت إسرائيل وحاولت الدخول في حرب مع لبنان ستكون هذه المواجهة مناسبة لزوال هذا الكيان"، مشددًا على "أهمية مسيرة "الهدهد" والفيديو الذي نشره "الإعلام الحربي" في "حزب الله اللبناني" في إيصال رسالة ردع للجيش الاسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية".

اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
تعليقا على "فيديو حزب الله".. الإذاعة الإسرائيلية: سلاح الجو في "غفوة" منذ سنوات
أمس, 20:41 GMT
وفنّد العميد شحادة الرسائل التي وجهتها "المقاومة اللبنانية" عبر "الهدهد"، مشيراً إلى أنها "تهدف أولاً إلى ردع الجيش الإسرائيلي من القيام بأي خطوة متهورة وتوسيع الحرب، ثانياً أراد "حزب الله اللبناني" القول بأنه لديه وسائل عديدة للتجسس على إسرائيل وقد تكون بشرية أو تقنية، لا سيما وأنه لا يمكن لـ "الهدهد" أن يحدّد التفاصيل التي نُشرت في الفيديو، وثالثًا أن "المقاومة" لديها بنك أهداف واضح في إسرائيل".

وأضاف منسق الحكومة اللبنانية السابق لدى "قوات الطوارئ الدولية" أن "هذا الفيديو يمثل الحلقة الأولى من مسلسل المسيرات وهناك حلقة ثانية ستكون في تل أبيب وحلقات أخرى"، وتابع أن "الفيديو التُقط بدقة عالية والأهداف التي عرضها "حزب الله اللبناني" خطيرة جدًا و تشكل ضربة قاسية لإسرائيل في حال تم استهدافها".

وبيّن العميد شحادة أنه "في حال قررت إسرائيل توسيع الحرب على لبنان ستبدأ عملياتها بالطيران الحربي، لكن المشهد اليوم سيختلف بشكل كبير عن العام 2006، وسنرى الطائرات الاسرائيلية تتساقط من سماء لبنان، وعندما ترى "المقاومة" أن هناك نية جدية لدى الجيش الإسرائيلي بتنفيذ اجتياح بري جنوب لبنان، سنرى أيضا عناصر "حزب الله" في الجليل".
مشاهد نشرها حزب الله اللبناني لقيام مسيراته برصد مقرات وقواعد عسكرية إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
تصويت... برأيك ما هو سبب فشل إسرائيل برصد مسيرة لـ"حزب الله" صورت أماكن عسكرية خطيرة؟
أمس, 14:16 GMT
وأردف أن "حزب الله لا يزال يؤكد أنه لا يريد هذه الحرب ولكن في حال فُرضت عليه سيواجهها بكل ما أوتي من قوة، وبنك الأهداف الذي أعلن عنه "الإعلام الحربي" سيدمّر خلال الساعات الأولى من المعركة وليس خلال أيام".

كما كشف العميد شحادة عن الموانع الأساسية التي تردع إسرائيل من اللجوء إلى توسيع الحرب وأهمها "العائق الأمريكي"، موضحًا أن "الولايات المتحدة الأمريكية ترفض الدخول في حرب مع "حزب الله" على اعتبار أنها تخوض انتخابات رئاسية، إضافة إلى أن توسيع رقعة الحرب سيؤدي إلى تدخل دولي كبير وهو ما أعلنته إيران سابقاً".

وفي هذا الاطار، تطرق ضيف "سبوتنيك" للحديث عن زيارة الموفد الأمريكي، آموس هوكستين، إلى لبنان، لافتًا إلى أن "التهديدات التي حملها من تل أبيب إلى بيروت ليست جديدة، وما يمنع اسرائيل من تنفيذ تهديداتها في لبنان هي قوة الردع التي يمتلكها لبنان ويقين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عواقب هذا القرار لن تكون سهلة".
وتابع العميد شحادة أن "هوكستين بحث 4 نقاط أساسية في زيارته، الأولى، اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بأنه لا يمكن فصل جبهة الجنوب اللبناني عن ما يحصل في غزة، الثانية، المطالبة بالضغط على حركة "حماس" للموافقة على شروط الجيش الإسرائيلي لوقف الحرب على غزة، النقطة الثالثة ابتزاز المسؤولين اللبنانيين وتذكيرهم بضرورة وقف الحرب لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، وأهم ما ناقشه هوكستين هو حديثه عن الحرب الدائرة على "الخط الأزرق"، وهذا المصطلح يعني أنه يعتبر أن الحدود بين لبنان و"فلسطين المحتلة" هو الخط الأزرق متناسيا أن هذا الخط هو خط انسحاب وهناك 13 نقطة متنازع عليها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... واشنطن: ما قدمته حماس من تغييرات في الاتفاق كان متوقعاأمس, 21:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала