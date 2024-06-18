https://sarabic.ae/20240618/تعليقا-على-فيديو-حزب-الله-الإذاعة-الإسرائيلية-سلاح-الجو-في-غفوة-منذ-سنوات-1089977150.html

تعليقا على "فيديو حزب الله".. الإذاعة الإسرائيلية: سلاح الجو في "غفوة" منذ سنوات

تعليقا على "فيديو حزب الله".. الإذاعة الإسرائيلية: سلاح الجو في "غفوة" منذ سنوات

سبوتنيك عربي

علقت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على شريط الفيديو الذي نشره "حزب الله" اللبناني بشأن مشاهد سجلتها طائرات مسيرة تابعة له تظهر فيها مراكز إسرائيلية... 18.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-18T20:41+0000

2024-06-18T20:41+0000

2024-06-18T20:41+0000

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن المعلق العسكري لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، آفي أشكنازي، أن سلاح الجو الإسرائيلي في غفوة منذ سنوات ولم يكن مستعدا بشكل كاف لمواجهة أو اختراق طائرات دون طيار.وأوضح أشكنازي أن إسرائيل لم تكن مستعدة لهجوم الطائرات دون طيار باعتبارها صغيرة ومن الصعب على الرادارات الإسرائيلية تحديد موقعها، وهذه إحدى مشكلات سلاح الجو الإسرائيلي.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نشر "حزب الله" اللبناني، مشاهد سجلتها طائرات مسيرة تابعة له تظهر فيها مراكز إسرائيلية عسكرية مهمة في عدد من المناطق، في ظل توتر كبير تشهده المنطقة.وتبين المشاهد مجموعة من المواقع العسكرية الإسرائيلة التي رصدتها مسيرة تابعة لـ"حزب الله"، ومن بين هذه المواقع مجمع للصناعات العسكرية، وكذلك عدة منصات لـ"القبة الحديدية"، وكذلك مخازن للمحركات الصاروخية، ومخازن لصواريخ الدفاع الجوي، كما رصدت المسيرة العديد من الأحياء السكنية والمجمعات التجارية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، مساء أول أمس الأحد، بأن "حزب الله" اللبناني أطلق أكثر من 5000 صاروخ وقذيفة مضادة للدبابات وطائرة مُسيّرة مفخخة، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.قال المتحدث باسم الجيش، في مقال له، إن "تصعيد حزب الله المتزايد يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدًا أوسع نطاقًا، وهو تصعيد يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة".وأشار إلى أن "إسرائيل ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية مواطنيها، إلى حين استعادة الأمن على الحدود اللبنانية، وذلك بسبب رفض حزب الله الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 1701".وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت، الجمعة الماضية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح مبكرا من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة "حزب الله".وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا القادة السياسيين بهذه التوصية، خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

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