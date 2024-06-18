https://sarabic.ae/20240618/في-ظل-التصعيد-مع-حزب-الله-رجال-إطفاء-إسرائيليون-يعملون-على-إخماد-حرائق-في-مستوطنات-الشمال-1089964194.html

في ظل التصعيد مع "حزب الله"... رجال إطفاء إسرائيليون يعملون على إخماد حرائق مستوطنات الشمال

في ظل التصعيد مع "حزب الله"... رجال إطفاء إسرائيليون يعملون على إخماد حرائق مستوطنات الشمال

سبوتنيك عربي

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، لقطات وصورا لرجال إطفاء إسرائيليين وهم يعملون على إخماد حرائق اندلعت في مستوطنات الشمال. 18.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-18T13:54+0000

2024-06-18T13:54+0000

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رجال الإطفاء الإسرائيليين يقومون بعملية إطفاء واسعة لحرائق اندلعت في مستوطنات الشمال الإسرائيلي، منها مستوطنة "المطلة".وعزت الصحيفة ما جرى من اندلاع للحرائق نتيجة للتصعيد الجاري بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي في مستوطنات الشمال الإسرائيلي والجنوب اللبناني.وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، مساء الأحد الماضي، بأن "حزب الله" اللبناني أطلق أكثر من 5000 صاروخ وقذيفة مضادة للدبابات وطائرة مسيّرة مفخخة، منذ 8 أكتوبر الماضي.قال المتحدث باسم الجيش، في مقال له، إن "تصعيد حزب الله المتزايد يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدًا أوسع نطاقًا، وهو تصعيد يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة".وأشار إلى أن "إسرائيل ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية مواطنيها، إلى حين استعادة الأمن على الحدود اللبنانية، وذلك بسبب رفض حزب الله الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 1701".وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت، الجمعة الماضية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح مبكرا من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة "حزب الله".وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا القادة السياسيين بهذه التوصية، خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

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