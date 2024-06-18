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شاهد المقرات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة التي صورها "حزب الله" من السماء... فيديو
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مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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https://sarabic.ae/20240618/حماس-مظاهر-المجاعة-والكارثة-الإنسانية-تتصاعد-خاصة-في-محافظتي-غزة-والشمال-1089961650.html
"حماس": مظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية تتصاعد خاصة في محافظتي غزة والشمال
"حماس": مظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية تتصاعد خاصة في محافظتي غزة والشمال
سبوتنيك عربي
قالت حركة حماس إن "فصول حرب التجويع الإجرامية التي يشنها الاحتلال الإرهابي تتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من أطفال ونساء وشيوخ". 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T12:40+0000
2024-06-18T12:40+0000
غزة
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وأوضحت "حماس"، في بيان لها، أن "حكومة الاحتلال تمارس أبشع صور العقاب الجماعي ضد مدنيين عزل، عبر فرض حصار مطبق على القطاع، وإغلاق المعابر، ومنع قوافل المساعدات من الدخول، وعملية الخنق والتجويع الممنهج لأكثر من مليوني إنسان، يفتقدون لأبسط مقومات الحياة، ويتعرضون لمجازر وحشية مستمرة"، مشيرة إلى أن مظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية تتصاعد خصوصاً في محافظتي غزة والشمال.وشددت على ضرورة أن "تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، قرارات فورية لإغاثة شعبنا في قطاع غزة، وإمداده بكافة احتياجاته، ووقف جريمة التجويع والإبادة التي يتعرض لها، والعمل على كسر هذه السياسة الفاشية التي تنتهجها حكومة المتطرفين الصهاينة".ودعت الحركة "الدول العربية والإسلامية، شعوباً وحكومات، إلى الضغط لفتح المعابر، وتسيير القوافل، وفرض إدخالها للقطاع، وتحدي الإرادة الصهيونية التي تسعى للاستفراد بشعبنا وتصفية قضيته".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إسرائيل عرضت على حركة "حماس" الفلسطينية، اقتراحا جديدا من 3 مراحل، مع خريطة طريق من شأنها، أن تؤدي إلى وقف دائم للأعمال القتالية في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين.وتشمل المرحلة الأولى وقفًا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المراكز السكانية في غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين لدى "حماس"، بما في ذلك الجرحى والمسنين والنساء، فضلا عن إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين من السجون.وتتضمن المرحلة الثانية وقف الأعمال العدائية إلى أجل غير مسمى، مقابل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين، أما المرحلة الثالثة من المبادرة، فهي البدء في إعادة إعمار قطاع غزة الذي مزقته الحرب.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240618/مسؤول-إسرائيلي-إذا-كانت-حماس-تعتقد-أن-القتال-سيتوقف-مع-انتهاء-العملية-في-رفح-فهي-مخطئة-1089948827.html
https://sarabic.ae/20240616/مسؤول-في-فريق-التفاوض-الإسرائيلي-مطالب-حماس-تتعارض-مع-الخطوط-العريضة-لمقترح-بايدن-1089909969.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حماس": مظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية تتصاعد خاصة في محافظتي غزة والشمال

12:40 GMT 18.06.2024
© AFP 2023مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
قالت حركة حماس إن "فصول حرب التجويع الإجرامية التي يشنها الاحتلال الإرهابي تتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من أطفال ونساء وشيوخ".
وأوضحت "حماس"، في بيان لها، أن "حكومة الاحتلال تمارس أبشع صور العقاب الجماعي ضد مدنيين عزل، عبر فرض حصار مطبق على القطاع، وإغلاق المعابر، ومنع قوافل المساعدات من الدخول، وعملية الخنق والتجويع الممنهج لأكثر من مليوني إنسان، يفتقدون لأبسط مقومات الحياة، ويتعرضون لمجازر وحشية مستمرة"، مشيرة إلى أن مظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية تتصاعد خصوصاً في محافظتي غزة والشمال.
وشددت على ضرورة أن "تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، قرارات فورية لإغاثة شعبنا في قطاع غزة، وإمداده بكافة احتياجاته، ووقف جريمة التجويع والإبادة التي يتعرض لها، والعمل على كسر هذه السياسة الفاشية التي تنتهجها حكومة المتطرفين الصهاينة".
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
مسؤول إسرائيلي: إذا كانت حماس تعتقد أن القتال سيتوقف مع انتهاء العملية في رفح فهي مخطئة
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ودعت الحركة "الدول العربية والإسلامية، شعوباً وحكومات، إلى الضغط لفتح المعابر، وتسيير القوافل، وفرض إدخالها للقطاع، وتحدي الإرادة الصهيونية التي تسعى للاستفراد بشعبنا وتصفية قضيته".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إسرائيل عرضت على حركة "حماس" الفلسطينية، اقتراحا جديدا من 3 مراحل، مع خريطة طريق من شأنها، أن تؤدي إلى وقف دائم للأعمال القتالية في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين.
وتشمل المرحلة الأولى وقفًا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المراكز السكانية في غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين لدى "حماس"، بما في ذلك الجرحى والمسنين والنساء، فضلا عن إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين من السجون.
وتتضمن المرحلة الثانية وقف الأعمال العدائية إلى أجل غير مسمى، مقابل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين، أما المرحلة الثالثة من المبادرة، فهي البدء في إعادة إعمار قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
مسؤول في فريق التفاوض الإسرائيلي: مطالب حماس تتعارض مع الخطوط العريضة لمقترح بايدن
16 يونيو, 14:39 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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