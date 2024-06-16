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https://sarabic.ae/20240616/مسؤول-في-فريق-التفاوض-الإسرائيلي-مطالب-حماس-تتعارض-مع-الخطوط-العريضة-لمقترح-بايدن-1089909969.html
مسؤول في فريق التفاوض الإسرائيلي: مطالب حماس تتعارض مع الخطوط العريضة لمقترح بايدن
مسؤول في فريق التفاوض الإسرائيلي: مطالب حماس تتعارض مع الخطوط العريضة لمقترح بايدن
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول في فريق التفاوض الإسرائيلي أن رد حركة حماس على مقترح وقف النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، يتعارض مع الخطوط العريضة لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن. 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T14:39+0000
2024-06-16T14:39+0000
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حركة حماس
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وقال المسؤول الإسرائيلي، وفقا لوسائل إعلام أمريكية، إن "رد حركة حماس على مقترح بايدن سلبي"، مؤكدا أن الحركة لن تتمكن من تحقيق وقف للحرب إلا من خلال اتفاق يستند إلى خطاب بايدن".وبين المسؤول الإسرائيلي أن "نهاية الحرب غير ممكنة إلا بعد عودة جميع الأسرى إلى ديارهم، بما في ذلك مختطفي المرحلة الثانية التي تشمل الجنود والرجال دون سن الخمسين".وأشار إلى أن "حركة حماس خرقت صفقة الأسرى السابقة، وبالتالي فإن أي اتفاق يجب أن يتضمن شروط تسمح لإسرائيل باستئناف القتال إذا خرقت حماس الصفقة مرة أخرى"، على حد قوله.وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أكد أن الحركة الفلسطينية أبدت مرونة عالية للتوصل لاتفاق يوقف الحرب، مشيرا إلى أن "حماس أبدت مرونة عالية للتوصل لاتفاق يوقف الحرب"، لافتاً إلى أن ردها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار توافق مع مبادئ الخطة التي أعل عنها سابقا الرئيس الأمريكي جو بايدن.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس

مسؤول في فريق التفاوض الإسرائيلي: مطالب حماس تتعارض مع الخطوط العريضة لمقترح بايدن

14:39 GMT 16.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
كشف مسؤول في فريق التفاوض الإسرائيلي أن رد حركة حماس على مقترح وقف النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، يتعارض مع الخطوط العريضة لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال المسؤول الإسرائيلي، وفقا لوسائل إعلام أمريكية، إن "رد حركة حماس على مقترح بايدن سلبي"، مؤكدا أن الحركة لن تتمكن من تحقيق وقف للحرب إلا من خلال اتفاق يستند إلى خطاب بايدن".
وبين المسؤول الإسرائيلي أن "نهاية الحرب غير ممكنة إلا بعد عودة جميع الأسرى إلى ديارهم، بما في ذلك مختطفي المرحلة الثانية التي تشمل الجنود والرجال دون سن الخمسين".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
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13:50 GMT
وأشار إلى أن "حركة حماس خرقت صفقة الأسرى السابقة، وبالتالي فإن أي اتفاق يجب أن يتضمن شروط تسمح لإسرائيل باستئناف القتال إذا خرقت حماس الصفقة مرة أخرى"، على حد قوله.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أكد أن الحركة الفلسطينية أبدت مرونة عالية للتوصل لاتفاق يوقف الحرب، مشيرا إلى أن "حماس أبدت مرونة عالية للتوصل لاتفاق يوقف الحرب"، لافتاً إلى أن ردها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار توافق مع مبادئ الخطة التي أعل عنها سابقا الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
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ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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