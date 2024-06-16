https://sarabic.ae/20240616/غالانت-من-حدود-غزة-جئت-لأتفحص-الأحداث-الصعبة-التي-فقدنا-فيها-11-جنديا-1089908474.html

غالانت من حدود غزة: جئت لأتفحص الأحداث الصعبة التي فقدنا فيها 11 جنديا

غالانت من حدود غزة: جئت لأتفحص الأحداث الصعبة التي فقدنا فيها 11 جنديا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بأن إسرائيل ترسل مقاتليها لتنفيذ مهام عسكرية بأثمان فادحة. 16.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-16T13:50+0000

2024-06-16T13:50+0000

2024-06-16T13:50+0000

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وقال غالانت خلال زيارة إلى حدود قطاع غزة: "جئت لأتفحص الأحداث الصعبة التي فقدنا فيها السبت 11 جنديا، بينهم 8 هنا بمنطقة رفح الفلسطينية".وأضاف: "للأسف هناك أسعار باهظة جداً جداً. هذه معركة عزيمة، معركة مثابرة وعلينا أن نستمر ونحقق الحقيقة. أننا نتغلب على العدو، أريد أن أعبر عن الألم والحزن وأن أشارك في حداد العائلات وأرسل القوة لكل واحد منهم".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق اليوم، بأن إسرائيل دولة لديها جيش وليست جيشا لديه دولة.ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، أنه "اتخذ قرارا ليس مقبولا دائما على المستوى العسكري من أجل تقويض قدرات حماس".وصرح بنيامين نتنياهو، بأنه سمع عن "الهدنة التكتيكية" جنوبي قطاع غزة من وسائل الإعلام، فيما أبلغ نتنياهو سكرتيره العسكري أن تطبيق "وقف إنساني" للنار في مدينة رفح أمر مرفوض.وأشار الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن صدور مثل هذه القرارات العسكرية المهمة يفترض أن يكون قد عرض ضمن جلسات مجلس الوزراء، وهو ما ألمح إليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأحد، وقفا مؤقتا وتكتيكيا للعمليات العسكرية جنوبي قطاع غزة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، أعلن من خلاله أنه هدنة مؤقتة جنوبي قطاع غزة لأغراض إنسانية في الطريق الواصل من كرم أبو سالم إلى شارع صلاح الدين وشماله.وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذه الهدنة تأتي "في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها جيش الدفاع ووحدة تنسيق أعمال الحوكمة في المناطق لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة وبعد مناقشات جرت مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".وبعد عدة ساعات، نشر أفيخاي أدرعي تغريدة جديدة ببيان جديد، أوضح من خلاله أنه "لا يوجد وقفا للقتال في جنوب قطاع غزة وأن القتال في رفح مستمر"، متابعا "كما لا يوجد تغيير في إدخال البضائع إلى قطاع غزة. الطريق الذي تمر من خلاله البضائع سيكون مفتوحًا خلال ساعات النهار بتعاون مع منظمات دولية لتمرير المساعدات الإنسانية فقط".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240616/بن-غفير-من-اتخذ-قرار-الهدنة-التكتيكية-جنوبي-غزة-أحمق-ولا-ينبغي-أن-يبقى-في-منصبه-1089906671.html

https://sarabic.ae/20240616/غالانت-لا-يعلم-بـالهدنة-التكتيكية-جنوبي-غزة-والجيش-الإسرائيلي-يصدر-توضيحا-1089902843.html

https://sarabic.ae/20240616/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-هدنة-مؤقتة-جنوبي-غزة-1089901433.html

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