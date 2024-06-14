https://sarabic.ae/20240614/جنرال-احتياط-إسرائيلي-حزب-الله-أنشأ-منطقة-أمنية-داخل-البلاد-بدلا-من-أن-تكون-بجنوب-لبنان-1089859909.html

جنرال احتياط إسرائيلي: "حزب الله" أنشأ منطقة أمنية داخل البلاد بدلا من أن تكون بجنوب لبنان

جنرال احتياط إسرائيلي: "حزب الله" أنشأ منطقة أمنية داخل البلاد بدلا من أن تكون بجنوب لبنان

سبوتنيك عربي

صرح جنرال احتياط إسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن حزب الله اللبناني أنشأ منطقة أمنية داخل البلاد بدلا من أن تكون بجنوب لبنان. 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T12:50+0000

2024-06-14T12:50+0000

2024-06-14T12:50+0000

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن الجنرال يفتاح رون طال، بشأن التصعيد الجاري بين بلاده وحزب الله في الشمال الإسرائيلي، أن الحزب اللبناني قد دشن منطقة أمنية داخل بلاده نفسها، مجانا، بدلا من المفترض أن تكون في الجنوب اللبناني، على حد قوله.وأوضح الجنرال رون طال أن حزب الله يحلم منذ سنوات باحتلال الشمال الإسرائيلي، وأن إسرائيل خسرت منطقة الجليل، على حد قوله؛ مضيفا أنه داخل إسرائيل ما يزالون يتساءلون هل نهاجم حزب الله الآن أم أن الوقت ليس مناسبا.وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح مبكرا من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة "حزب الله".وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا القادة السياسيين بهذه التوصية، خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس.وأضافت القناة أن قيادة الجبهة الشمالية بالجيش الإسرائيلي تركز في الوقت الحالي على الأهداف التي من شأنها أن تقلل من قدرات "حزب الله" الهجومية.وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يوصي في هذه المرحلة بتحويل الأنظار إلى الشمال عبر إنهاء الحملة في رفح بأقرب وقت ممكن من أجل التفرغ للبنان.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

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