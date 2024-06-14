https://sarabic.ae/20240614/قادة-الجيش-الإسرائيلي-يوصوا-بإنهاء-الهجوم-في-رفح-من-أجل-التفرغ-للبنان-1089848806.html

قادة الجيش الإسرائيلي يوصون بإنهاء الهجوم في رفح من أجل التفرغ للبنان

قادة الجيش الإسرائيلي يوصون بإنهاء الهجوم في رفح من أجل التفرغ للبنان

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح مبكرا من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة "حزب الله". 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T09:08+0000

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وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا القادة السياسيين بهذه التوصية، خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس. وأضافت القناة أن قيادة الجبهة الشمالية بالجيش الإسرائيلي تركز في الوقت الحالي على الأهداف التي من شأنها أن تقلل من قدرات "حزب الله" الهجومية. يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

https://sarabic.ae/20240613/حزب-الله-نفذنا-2125-عملية-عسكرية-ضد-إسرائيل-منذ-بدء-طوفان-الأقصى-1089835262.html

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