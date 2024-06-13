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https://sarabic.ae/20240613/حزب-الله-نفذنا-2125-عملية-عسكرية-ضد-إسرائيل-منذ-بدء-طوفان-الأقصى-1089835262.html
"حزب الله": نفذنا 2125 عملية عسكرية ضد إسرائيل منذ بدء "طوفان الأقصى"
"حزب الله": نفذنا 2125 عملية عسكرية ضد إسرائيل منذ بدء "طوفان الأقصى"
سبوتنيك عربي
كشف "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، عن ملخص عملياته خلال 250 يوما من الاستهدافات لمواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده ومستوطناته بالقرب من الحدود... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T17:30+0000
2024-06-13T17:30+0000
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وذكر "حزب الله" في بيان، أنه "نفّذ منذ بدء معركة طوفان الأقصى أي خلال 250 يوما 2125 عملية عسكرية بمعدل وسطي 9 عمليات عسكرية في اليوم الواحد".وشرح البيان أن "العمليات العسكرية التي قامت بها المقاومة أدت إلى إخلاء منطقة إسرائيلية حدودية بمسافة 5 كيلومترات، و43 مستوطنة، ونزوح 230 ألف مواطن إسرائيلي، وعمق الاستهداف وصل لعمق 35 كيلومتر داخل الحدود الإسرائيلية الشمالية".وأكد البيان أنه "نتيجة قصف المقاومة، خسر الجيش الإسرائيلي 114 آلية عسكرية، و122 مركزًا قياديًا، و493 دشمة وتحصين، و409 تجهيز فني، و930 وحدة استيطانية، و3 مصانع عسكرية، و50 مربطًا للمدفعية، و10 منصات للقبة الحديدية، ومنطادين استخباراتيين، و7 طائرات مسيّرة".وأوضح أن البيان أن "حزب الله استخدم، خلال عملياته العسكرية، 442 قذيفة مدفعية، و925 صاروخ أرض-أرض، و82 أسلحة قنص ورشاشات، و59 سلاح دفاع جوي، و100 هجوم جوي، و682 سلاح موجه، و162 سلاح مباشر، و23 سلاح هندسة".وتدور اشتباكات بين "حزب الله" وإسرائيل منذ أشهر، حيث دخلت الحرب يومها الـ251 في غزة، ويومها الـ 250 في جنوب لبنان، بالتوازي مع حرب غزة. وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240613/حزب-الله-يؤكد-أن-الهجوم-الذي-نفذه-على-إسرائيل-هو-الأوسع-والأشمل-منذ-8-أكتوبر-1089817741.html
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طوفان الأقصى, لبنان, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, لبنان, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار

"حزب الله": نفذنا 2125 عملية عسكرية ضد إسرائيل منذ بدء "طوفان الأقصى"

17:30 GMT 13.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
كشف "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، عن ملخص عملياته خلال 250 يوما من الاستهدافات لمواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده ومستوطناته بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
وذكر "حزب الله" في بيان، أنه "نفّذ منذ بدء معركة طوفان الأقصى أي خلال 250 يوما 2125 عملية عسكرية بمعدل وسطي 9 عمليات عسكرية في اليوم الواحد".
وشرح البيان أن "العمليات العسكرية التي قامت بها المقاومة أدت إلى إخلاء منطقة إسرائيلية حدودية بمسافة 5 كيلومترات، و43 مستوطنة، ونزوح 230 ألف مواطن إسرائيلي، وعمق الاستهداف وصل لعمق 35 كيلومتر داخل الحدود الإسرائيلية الشمالية".
ولفت إلى أنه "تم استهداف 304 مستوطنة، و1373 موقع حدودي، و79 موقع خلفي، و200 نقطة حدودية، و59 طائرة مسيّرة، و110 قواعد وثكنات للجنود الإسرائيليين".
تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
"حزب الله" يؤكد أن الهجوم الذي نفذه على إسرائيل هو الأوسع والأشمل منذ 8 أكتوبر
13:21 GMT
وأكد البيان أنه "نتيجة قصف المقاومة، خسر الجيش الإسرائيلي 114 آلية عسكرية، و122 مركزًا قياديًا، و493 دشمة وتحصين، و409 تجهيز فني، و930 وحدة استيطانية، و3 مصانع عسكرية، و50 مربطًا للمدفعية، و10 منصات للقبة الحديدية، ومنطادين استخباراتيين، و7 طائرات مسيّرة".
وأشار الحزب إلى أن "خسائر الجيش الإسرائيلي البشرية بلغت 2000 شخص بين قتيل وجريح".
وأوضح أن البيان أن "حزب الله استخدم، خلال عملياته العسكرية، 442 قذيفة مدفعية، و925 صاروخ أرض-أرض، و82 أسلحة قنص ورشاشات، و59 سلاح دفاع جوي، و100 هجوم جوي، و682 سلاح موجه، و162 سلاح مباشر، و23 سلاح هندسة".
وتدور اشتباكات بين "حزب الله" وإسرائيل منذ أشهر، حيث دخلت الحرب يومها الـ251 في غزة، ويومها الـ 250 في جنوب لبنان، بالتوازي مع حرب غزة. وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
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