https://sarabic.ae/20240613/حزب-الله-يؤكد-أن-الهجوم-الذي-نفذه-على-إسرائيل-هو-الأوسع-والأشمل-منذ-8-أكتوبر-1089817741.html

"حزب الله" يؤكد أن الهجوم الذي نفذه على إسرائيل هو الأوسع والأشمل منذ 8 أكتوبر

"حزب الله" يؤكد أن الهجوم الذي نفذه على إسرائيل هو الأوسع والأشمل منذ 8 أكتوبر

سبوتنيك عربي

أعلن مصدر في "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، "مهاجمة 15 موقعا عسكريا إسرائيليا دفعة واحدة في الجليل والجولان المحتل. 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T13:21+0000

2024-06-13T13:21+0000

2024-06-13T13:21+0000

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ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن المصدر، قوله إن الحزب "أطلق 30 مسيرة انقضاضية باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية المستهدفة، وأطلقنا 150 صاروخا باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل والجولان المحتل".وقال: "الهجوم الذي نفذناه اليوم هو الأوسع والأشمل منذ 8 أكتوبر"، مشيرًا إلى أن الهجوم المركب هدفه ردع إسرائيل والرد على اغتيال القائد العسكري طالب عبد الله.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، باندلاع حرائق وسقوط إصابات في الجولان السورية المحتل إثر سقوط قذائف على عدة مناطق بالهضبة.وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إصابة إسرائيليين اثنين بجروح طفيفة إثر سقوط قذيفة على أحد المنازل في مستوطنة كتسرين في الجولان وسط تواصل دوي صافرات الإنذار في الهضبة ومستوطنات الجليل الأعلى.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه أطلق نحو 100 قذيفة صاروخية من لبنان في الدفعة الأخيرة على مناطق مختلفة في الجولان والجليل الأعلى، في وقت أوضحت القناة أنه تم إسقاط صواريخ وطائرة دون طيار فوق مدينة صفد، مع تلقي قوات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية بلاغات عن تساقط حرائق في عدة مناطق في الشمال الإسرائيلي.وفي السياق نفسه، أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الإدارة الأمريكية تحاول منع نشوب حرب في الشمال بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا" عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يحاول منع نشوب حرب في الشمال الإسرائيلي بين تل أبيب و"حزب الله"، بالتوازي مع عمل إدارة جو بايدن على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وتتخوف الإدارة الأمريكية من قيام إسرائيل بخطوة استباقية تؤدي إلى حرب مع "حزب الله" أو تنجر إلى مثل هذه الحرب دون وضع استراتيجية واضحة لذلك ودون التفكير بخطوات للأمام بشأن عواقب مثل هذا السيناريو.ولفت المسؤولون الأمريكيون إلى أن نشوب حرب كبيرة بين "حزب الله" وإسرائيل يعني تزايد التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وجر واشنطن إلى صراع أعمق، منوهًا إلى أن إدارة بادين تحاول احتواء الموقف أو التصعيد الجاري بين الحزب اللبناني وإسرائيل.وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن، مساء الخميس، عن استهدافه لعشرات المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أكدت أن "الجيش الإسرائيلي، يصعّد من عملياته العسكرية في لبنان، باغتيال قيادات ومسؤولين في حزب الله، دون تحديد استراتيجية واضحة".وأوضحت أن "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة دون توقف وبلا هدف محدد، وأن الشمال الإسرائيلي قد ينحدر إلى حرب شاملة، خاصة في ظل تواصل سقوط قيادات ومسؤولين لحزب الله على يد الجيش الإسرائيلي".يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.

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