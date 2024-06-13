https://sarabic.ae/20240613/تقارير-البيت-الأبيض-يحاول-منع-نشوب-حرب-بين-حزب-الله-وإسرائيل-1089809633.html
تقارير: "البيت الأبيض" يحاول منع نشوب حرب بين "حزب الله" وإسرائيل
تقارير: "البيت الأبيض" يحاول منع نشوب حرب بين "حزب الله" وإسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الإدارة الأمريكية تحاول منع نشوب حرب في الشمال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T10:17+0000
2024-06-13T10:17+0000
2024-06-13T10:52+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، صباح اليوم الخميس، عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يحاول منع نشوب حرب في الشمال الإسرائيلي بين تل أبيب وحزب الله، بالتوازي مع عمل إدارة جو بايدن على وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتتخوف الإدارة الأمريكية من قيام إسرائيل بخطوة استباقية تؤدي إلى حرب مع حزب الله أو تنجر إلى مثل هذه الحرب دون وضع استراتيجية واضحة لذلك ودون التفكير بخطوات للأمام بشأن عواقب مثل هذا السيناريو.ولفت المسؤولون الأمريكيون إلى أن نشوب حرب كبيرة بين حزب الله وإسرائيل يعني تزايد التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وجر واشنطن إلى صراع أعمق، منوها إلى أن إدارة بادين تحاول احتواء الموقف أو التصعيد الجاري بين الحزب اللبناني وإسرائيل.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تناقلت وسائل الإعلام صورة لجنود إسرائيليين يستخدمون سلاحا بدائيا لقذف اللهب باتجاه الأراضي اللبنانية.ونشرت هيئة البث الإسرائيلية صورة لجنود في الجيش الإسرائيلي وهم يلقون قذائف من لهب باتجاه الأراضي اللبنانية لإشعال حرائق فيها باستخدام وسائل بدائية، موضحة أن الجيش الإسرائيلي يستخدم سلاحا بدائيا وهو "المنجنيق" بهدف إشعال الحرائق جنوبي لبنان، وتظهر اللقطات موقع ظهر الجمل المقابل لبلدة راميا.وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن، مساء أمس الخميس، عن استهدافه لعشرات المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أكدت أن "الجيش الإسرائيلي، يصعّد من عملياته العسكرية في لبنان، باغتيال قيادات ومسؤولين في حزب الله، دون تحديد استراتيجية واضحة".وأوضحت أن "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة دون توقف وبلا هدف محدد، وأن الشمال الإسرائيلي قد ينحدر إلى حرب شاملة، خاصة في ظل تواصل سقوط قيادات ومسؤولين لحزب الله على يد الجيش الإسرائيلي".يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20240613/الجيش-الإسرائيلي-يستخدم-سلاحا-بدائيا-لقذف-اللهب-باتجاه-الأراضي-اللبنانية-1089806950.html
https://sarabic.ae/20240613/لم-يتعلم-من-طوفان-الأقصى-صحيفة-إسرائيلية-تكشف-عملية-اختراق-قاعدة-عسكرية-وجمع-معلومات-سرية-1089808543.html
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حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان
حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان
تقارير: "البيت الأبيض" يحاول منع نشوب حرب بين "حزب الله" وإسرائيل
10:17 GMT 13.06.2024 (تم التحديث: 10:52 GMT 13.06.2024)
أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الإدارة الأمريكية تحاول منع نشوب حرب في الشمال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، صباح اليوم الخميس، عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يحاول منع نشوب حرب في الشمال الإسرائيلي بين تل أبيب وحزب الله، بالتوازي مع عمل إدارة جو بايدن على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتتخوف الإدارة الأمريكية من قيام إسرائيل بخطوة استباقية تؤدي إلى حرب مع حزب الله أو تنجر إلى مثل هذه الحرب دون وضع استراتيجية واضحة لذلك ودون التفكير بخطوات للأمام بشأن عواقب مثل هذا السيناريو.
ولفت المسؤولون الأمريكيون إلى أن نشوب حرب كبيرة بين حزب الله وإسرائيل يعني تزايد التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وجر واشنطن إلى صراع أعمق، منوها إلى أن إدارة بادين تحاول احتواء الموقف أو التصعيد الجاري بين الحزب اللبناني وإسرائيل.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تناقلت وسائل الإعلام صورة لجنود إسرائيليين يستخدمون سلاحا بدائيا لقذف اللهب باتجاه الأراضي اللبنانية.
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية صورة لجنود في الجيش الإسرائيلي وهم يلقون قذائف من لهب باتجاه الأراضي اللبنانية لإشعال حرائق فيها باستخدام وسائل بدائية، موضحة أن الجيش الإسرائيلي يستخدم سلاحا بدائيا وهو "المنجنيق" بهدف إشعال الحرائق جنوبي لبنان، وتظهر اللقطات موقع ظهر الجمل المقابل لبلدة راميا.
وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن، مساء أمس الخميس، عن استهدافه لعشرات المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان
.
وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أكدت أن "الجيش الإسرائيلي، يصعّد من عملياته العسكرية في لبنان، باغتيال قيادات ومسؤولين في حزب الله، دون تحديد استراتيجية واضحة".
وأوضحت أن "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
مستمرة دون توقف وبلا هدف محدد، وأن الشمال الإسرائيلي قد ينحدر إلى حرب شاملة، خاصة في ظل تواصل سقوط قيادات ومسؤولين لحزب الله على يد الجيش الإسرائيلي".
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله
" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.