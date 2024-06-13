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https://sarabic.ae/20240613/لم-يتعلم-من-طوفان-الأقصى-صحيفة-إسرائيلية-تكشف-عملية-اختراق-قاعدة-عسكرية-وجمع-معلومات-سرية-1089808543.html
لم يتعلم من "طوفان الأقصى".. صحيفة إسرائيلية تكشف عملية اختراق قاعدة عسكرية وجمع معلومات سرية
لم يتعلم من "طوفان الأقصى".. صحيفة إسرائيلية تكشف عملية اختراق قاعدة عسكرية وجمع معلومات سرية
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الخميس، عملية اختراق جديدة لقاعدة عسكرية إسرائيلية تابعة للمخابرات العسكرية "أمان" والتجول فيها لأكثر من 3 ساعات. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T09:25+0000
2024-06-13T09:25+0000
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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن السلطات الإسرائيلية لم تتعلم من أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي يقصد بها "طوفان الأقصى" العملية العسكرية التي أعلنت عنها حركة حماس. وأفادت الصحيفة في تحقيق مطول بأن 3 من هيئة الأركان العامة التابعة للجيش اخترقوا قاعدة الوحدة العسكرية 8200 التابعة للمخابرات العسكرية "أمان" والواقعة في بلدة رمات هشارون ضمن لواء غوش دان التابعة لمدينة تل أبيب، دون التحقق من هويتهم وتجولوا بداخل القاعدة لما يزيد عن 3 ساعات كاملة، وذلك في الرابع عشر من الشهر الماضي، وهو يوم ذكرى تأسيس إسرائيل. انتحل الفريق الإسرائيلي صفة ضباط برتبة مقدم، ودخلوا للقاعدة العسكرية دون تفتيش وجمعوا المئات من الوثائق والملفات السرية ومواد البيانات من أجهزة كمبيوتر سرية، ما وصفته الصحيفة بأن ضربة قاتلة للجيش الإسرائيلي في حال قام بمثل هذه العملية عدو حقيقي لإسرائيل.ويشار إلى أن الوحدة 8200 هي فيلق وحدة الاستخبارات الإسرائيلية وهي مسؤولة عن التجسس الإلكتروني وقيادة الحرب الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240613/الجيش-الإسرائيلي-يستخدم-سلاحا-بدائيا-لقذف-اللهب-باتجاه-الأراضي-اللبنانية-1089806950.html
https://sarabic.ae/20240613/الإذاعة-الإسرائيلية-الجيش-في-أزمة-ربما-لم-يشهد-مثلها-من-قبل-1089804977.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس

لم يتعلم من "طوفان الأقصى".. صحيفة إسرائيلية تكشف عملية اختراق قاعدة عسكرية وجمع معلومات سرية

09:25 GMT 13.06.2024
© Sputnikبالأرقام... كابوس "النيران الصديقة" يرعب الجيش الإسرائيلي
بالأرقام... كابوس النيران الصديقة يرعب الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الخميس، عملية اختراق جديدة لقاعدة عسكرية إسرائيلية تابعة للمخابرات العسكرية "أمان" والتجول فيها لأكثر من 3 ساعات.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن السلطات الإسرائيلية لم تتعلم من أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي يقصد بها "طوفان الأقصى" العملية العسكرية التي أعلنت عنها حركة حماس.
وأفادت الصحيفة في تحقيق مطول بأن 3 من هيئة الأركان العامة التابعة للجيش اخترقوا قاعدة الوحدة العسكرية 8200 التابعة للمخابرات العسكرية "أمان" والواقعة في بلدة رمات هشارون ضمن لواء غوش دان التابعة لمدينة تل أبيب، دون التحقق من هويتهم وتجولوا بداخل القاعدة لما يزيد عن 3 ساعات كاملة، وذلك في الرابع عشر من الشهر الماضي، وهو يوم ذكرى تأسيس إسرائيل.
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
الجيش الإسرائيلي يستخدم سلاحا بدائيا لقذف اللهب باتجاه الأراضي اللبنانية.. فيديو
08:33 GMT
انتحل الفريق الإسرائيلي صفة ضباط برتبة مقدم، ودخلوا للقاعدة العسكرية دون تفتيش وجمعوا المئات من الوثائق والملفات السرية ومواد البيانات من أجهزة كمبيوتر سرية، ما وصفته الصحيفة بأن ضربة قاتلة للجيش الإسرائيلي في حال قام بمثل هذه العملية عدو حقيقي لإسرائيل.
ويشار إلى أن الوحدة 8200 هي فيلق وحدة الاستخبارات الإسرائيلية وهي مسؤولة عن التجسس الإلكتروني وقيادة الحرب الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
الإذاعة الإسرائيلية: الجيش في أزمة ربما لم يشهد مثلها من قبل
07:16 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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