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استطلاع رأي: 65% من الحريديم يؤيدون الانسحاب من الائتلاف الحكومي حال فرض التجنيد على المدارس الدينية
استطلاع رأي: 65% من الحريديم يؤيدون الانسحاب من الائتلاف الحكومي حال فرض التجنيد على المدارس الدينية
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الأحد، أن نحو 65% من الحريديم يؤيدون الانسحاب من الائتلاف الحكومي الحالي إذا ما فرض التجنيد على المدارس الدينية. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T14:26+0000
2024-06-02T14:26+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن استطلاع رأي إسرائيلي أن نحو 65% من اليهود المتشددين في إسرائيل (الحريديم) يؤيدون الانسحاب من الائتلاف الحكومي بزعامة بنيامين نتنياهو، في حال فرض التجنيد على أبناء المدارس الدينية.وفي السياق ذاته، صرح وزير النقب والجليل والصمود الوطني الإسرائيلي، يتسحاق فاسرلوف، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي في حاجة ماسة إلى جنود.ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن يتسحاق فاسرلوف، أن بلاده تمر بواقع معقد بشأن ملف تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، خاصة وأن الجيش يحتاج إلى جنود، خاصة في الوقت الراهن.وأوضح الوزير الإسرائيلي أن هناك نقصا في الجيش الإسرائيلي، داعيا إلى الجلوس معا من أجل إيجاد حلول ناجعة بشأن ملف تجنيد الحريديم في الجيش.ويوم الخميس الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "10% من المطلوبين للخدمة العسكرية في الجيش، يدّعون الإصابة بأمراض عقلية ونفسية للهروب من التجنيد".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن أحد كبار أعضاء هيئة مكافحة الفساد في إسرائيل، قوله: "هناك صناعة كاملة من الإعفاءات لأسباب عقلية"، أوضح المسؤول الإسرائيلي، بالقول: "الشباب يكذبون، والمحامون يتورطون في تلك العملية، والأطباء النفسيون يصدرون شهادات تعسفية للحصول على إعفاء من الخدمة لآلاف الشبان بآلاف الشواكل، حتى خلال الحرب".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة إسرائيلية، بأن ذوي المحتجزين لدى "حماس" يتهمون الحكومة والجيش الإسرائيلي بإهمال أبنائهم، وتركهم "يتعفنون" في غزة.وفي السياق نفسه، أسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240602/وزير-إسرائيلي-نحن-في-واقع-معقد-وبحاجة-ماسة-إلى-جنود-للجيش--1089432143.html
https://sarabic.ae/20240602/برلماني-إسرائيلي-الموافقة-على-صفقة-بايدن-ووقف-الحرب-يعني-خطر-وجودي-حقيقي-على-بلادنا-1089431103.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس

استطلاع رأي: 65% من الحريديم يؤيدون الانسحاب من الائتلاف الحكومي حال فرض التجنيد على المدارس الدينية

14:26 GMT 02.06.2024
© AFP 2023 / Jack Guezمشيعون يهود متشددون ينتظرون على سطح أحد المنازل خارج مقبرة بونيفيج في مدينة بني باراك بالقرب من تل أبيب، وسط إسرائيل، خلال جنازة الحاخام الحريديم حاييم كانيفسكي، 20 مارس 2022
مشيعون يهود متشددون ينتظرون على سطح أحد المنازل خارج مقبرة بونيفيج في مدينة بني باراك بالقرب من تل أبيب، وسط إسرائيل، خلال جنازة الحاخام الحريديم حاييم كانيفسكي، 20 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© AFP 2023 / Jack Guez
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أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الأحد، أن نحو 65% من الحريديم يؤيدون الانسحاب من الائتلاف الحكومي الحالي إذا ما فرض التجنيد على المدارس الدينية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن استطلاع رأي إسرائيلي أن نحو 65% من اليهود المتشددين في إسرائيل (الحريديم) يؤيدون الانسحاب من الائتلاف الحكومي بزعامة بنيامين نتنياهو، في حال فرض التجنيد على أبناء المدارس الدينية.
وفي السياق ذاته، صرح وزير النقب والجليل والصمود الوطني الإسرائيلي، يتسحاق فاسرلوف، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي في حاجة ماسة إلى جنود.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
وزير إسرائيلي: نحن في واقع معقد وبحاجة ماسة إلى جنود للجيش
13:01 GMT
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن يتسحاق فاسرلوف، أن بلاده تمر بواقع معقد بشأن ملف تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، خاصة وأن الجيش يحتاج إلى جنود، خاصة في الوقت الراهن.
وأوضح الوزير الإسرائيلي أن هناك نقصا في الجيش الإسرائيلي، داعيا إلى الجلوس معا من أجل إيجاد حلول ناجعة بشأن ملف تجنيد الحريديم في الجيش.
ويوم الخميس الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "10% من المطلوبين للخدمة العسكرية في الجيش، يدّعون الإصابة بأمراض عقلية ونفسية للهروب من التجنيد".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن أحد كبار أعضاء هيئة مكافحة الفساد في إسرائيل، قوله: "هناك صناعة كاملة من الإعفاءات لأسباب عقلية"، أوضح المسؤول الإسرائيلي، بالقول: "الشباب يكذبون، والمحامون يتورطون في تلك العملية، والأطباء النفسيون يصدرون شهادات تعسفية للحصول على إعفاء من الخدمة لآلاف الشبان بآلاف الشواكل، حتى خلال الحرب".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة إسرائيلية، بأن ذوي المحتجزين لدى "حماس" يتهمون الحكومة والجيش الإسرائيلي بإهمال أبنائهم، وتركهم "يتعفنون" في غزة.
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
برلماني إسرائيلي: الموافقة على صفقة بايدن ووقف الحرب يعني خطر وجودي حقيقي على بلادنا
12:26 GMT
وفي السياق نفسه، أسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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