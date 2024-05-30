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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية على مرافق السكك الحديدية في القرم
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود من قواته خلال المعارك في غزة والضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود من قواته خلال المعارك في غزة والضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 3 جنود في صفوف قواته، خلال المعارك في قطاع غزة ومناطق الضفة الغربية. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T05:49+0000
2024-05-30T05:55+0000
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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم"، صباح اليوم الخميس، أن "الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 3 من جنوده في الضفة الغربية وغزة، خلال المعارك الدائرة فيهما".وأوضحت الصحيفة أن الرقيب يديديا أزوغي (22 عاما)، جندي في الكتيبة 101 لواء المظلات قد سقط خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.وأشارت الصحيفة إلى أن كلا من الرقيب إيليا هلل (20 عاما) من كتيبة "نحشون" لواء "كافير" ومعه الرقيب دييغو سوسا هرساغي، من الكتيبة نفسها، سقطا خلال المعارك الدائرة في الضفة الغربية.وفي السياق ذاته، أفاد الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، بأن هجوم دهس بسيارة أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية دهس وقعت عند حاجز عورتا جنوب شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية، ووردت أنباء عن إصابة جنديين اثنين بإصابات بالغة.فيما أوضحت صحيفة "يسرائيل هايوم"، أن "منفذ العملية قام بتسليم نفسه للجيش الإسرائيلي، بالتوازي مع وصول تعزيزات عسكرية لموقع عملية الدهس جنوب شرقي نابلس، وانتشار للطيران الإسرائيلي والوحدات الخاصة بالمنطقة.ويشار إلى أنه في الثاني من الشهر الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة 4 أشخاص في عملية دهس قرب بلدة كوخاف يائير وسط إسرائيل، مشيرةً إلى أن السلطات تمكنت من "تحييد" السائق بعدما حاول طعن حراس الأمن عند أحد الحواجز الأمنية.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240529/إسرائيل-إصابتان-خطيرتان-بعملية-دهس-قرب-نابلس-والمنفذ-يسلم-نفسه-للجيش-1089325688.html
https://sarabic.ae/20240529/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سيطرته-العملياتية-الكاملة-على-محور-فيلادلفيا-عند-الحدود-بين-غزة-ومصر-1089322208.html
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العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود من قواته خلال المعارك في غزة والضفة الغربية

05:49 GMT 30.05.2024 (تم التحديث: 05:55 GMT 30.05.2024)
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 3 جنود في صفوف قواته، خلال المعارك في قطاع غزة ومناطق الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم"، صباح اليوم الخميس، أن "الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 3 من جنوده في الضفة الغربية وغزة، خلال المعارك الدائرة فيهما".
وأوضحت الصحيفة أن الرقيب يديديا أزوغي (22 عاما)، جندي في الكتيبة 101 لواء المظلات قد سقط خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.
أفراد من الشرطة الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
إسرائيل.. إصابتان خطيرتان بعملية دهس قرب نابلس والمنفذ يسلم نفسه للجيش
أمس, 19:47 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن كلا من الرقيب إيليا هلل (20 عاما) من كتيبة "نحشون" لواء "كافير" ومعه الرقيب دييغو سوسا هرساغي، من الكتيبة نفسها، سقطا خلال المعارك الدائرة في الضفة الغربية.
وفي السياق ذاته، أفاد الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، بأن هجوم دهس بسيارة أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية دهس وقعت عند حاجز عورتا جنوب شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية، ووردت أنباء عن إصابة جنديين اثنين بإصابات بالغة.
فيما أوضحت صحيفة "يسرائيل هايوم"، أن "منفذ العملية قام بتسليم نفسه للجيش الإسرائيلي، بالتوازي مع وصول تعزيزات عسكرية لموقع عملية الدهس جنوب شرقي نابلس، وانتشار للطيران الإسرائيلي والوحدات الخاصة بالمنطقة.
ويشار إلى أنه في الثاني من الشهر الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة 4 أشخاص في عملية دهس قرب بلدة كوخاف يائير وسط إسرائيل، مشيرةً إلى أن السلطات تمكنت من "تحييد" السائق بعدما حاول طعن حراس الأمن عند أحد الحواجز الأمنية.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته الكاملة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر
أمس, 17:57 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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