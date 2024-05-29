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https://sarabic.ae/20240529/إسرائيل-إصابتان-خطيرتان-بعملية-دهس-قرب-نابلس-والمنفذ-يسلم-نفسه-للجيش-1089325688.html
إسرائيل.. إصابتان خطيرتان بعملية دهس قرب نابلس والمنفذ يسلم نفسه للجيش
إسرائيل.. إصابتان خطيرتان بعملية دهس قرب نابلس والمنفذ يسلم نفسه للجيش
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بتنفيذ عملية دهس وإصابة جنديين اثنين بإصابات بالغة. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T19:47+0000
2024-05-29T19:47+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن عملية دهس وقعت عند حاجز عورتا جنوب شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية، ووردت أنباء عن إصابة جنديين اثنين بإصابات بالغة.فيما اوضحت صحيفة "يسرائيل هايوم" أن منفذ العملية قام بتسليم نفسه للجيش الإسرائيلي، بالتوازي مع وصول تعزيزات عسكرية لموقع عملية الدهس جنوب شرقي نابلس، وانتشار للطيران الإسرائيلي والوحدات الخاصة بالمنطقة.ويشار إلى أنه في الثاني من الشهر الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة 4 أشخاص في عملية دهس قرب بلدة كوخاف يائير وسط إسرائيل، مشيرةً إلى أن السلطات تمكنت من "تحييد" السائق بعدما حاول طعن حراس الأمن عند أحد الحواجز الأمنية. وقالت الشرطة في بيان عبر منصة "إكس": "فتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات عملية إرهابية بالقرب من كوخاف يائير، حيث تم دهس 4 من قبل مشتبه به، وحاول بعد ذلك طعن حراس أمن عند حاجز إلياهو وتم تحييده".وأضاف البيان: "تسبب الحادث في إصابة اثنين بجروح خطيرة. وعلى ما يبدو أن المشتبه به الذي خرج من السيارة حاول طعن حراس الأمن وتم تحييده".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت قد حذّر، في بيان قبل عدة أشهر، من تصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية على خلفية الحرب في قطاع غزة، وكذلك في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بمنع إدخال عمال فلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل، وحجب أموال المقاصة عن السلطة الوطنية الفلسطينية.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240402/الشرطة-الإسرائيلية-إصابة-4-من-الشرطة-الإسرائيلية-بعملية-دهس-قرب-بلدة-كوخاف-يائير-وسط-إسرائيل-1087633556.html
https://sarabic.ae/20240529/الجيش-الإسرائيلي-سيطرنا-على-محور-فيلادلفيا-وعثرنا-على-منصات-صواريخ-وبنى-تحتية-عسكرية-لـحماس-1089324395.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
الأخبار, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس

إسرائيل.. إصابتان خطيرتان بعملية دهس قرب نابلس والمنفذ يسلم نفسه للجيش

19:47 GMT 29.05.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZأفراد من الشرطة الإسرائيلية
أفراد من الشرطة الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بتنفيذ عملية دهس وإصابة جنديين اثنين بإصابات بالغة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن عملية دهس وقعت عند حاجز عورتا جنوب شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية، ووردت أنباء عن إصابة جنديين اثنين بإصابات بالغة.
فيما اوضحت صحيفة "يسرائيل هايوم" أن منفذ العملية قام بتسليم نفسه للجيش الإسرائيلي، بالتوازي مع وصول تعزيزات عسكرية لموقع عملية الدهس جنوب شرقي نابلس، وانتشار للطيران الإسرائيلي والوحدات الخاصة بالمنطقة.
الشرطة الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
الشرطة الإسرائيلية: إصابة 4 من الشرطة الإسرائيلية بعملية دهس قرب بلدة كوخاف يائير وسط إسرائيل
2 أبريل, 23:45 GMT
ويشار إلى أنه في الثاني من الشهر الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة 4 أشخاص في عملية دهس قرب بلدة كوخاف يائير وسط إسرائيل، مشيرةً إلى أن السلطات تمكنت من "تحييد" السائق بعدما حاول طعن حراس الأمن عند أحد الحواجز الأمنية.
وقالت الشرطة في بيان عبر منصة "إكس": "فتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات عملية إرهابية بالقرب من كوخاف يائير، حيث تم دهس 4 من قبل مشتبه به، وحاول بعد ذلك طعن حراس أمن عند حاجز إلياهو وتم تحييده".
وأضاف البيان: "تسبب الحادث في إصابة اثنين بجروح خطيرة. وعلى ما يبدو أن المشتبه به الذي خرج من السيارة حاول طعن حراس الأمن وتم تحييده".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت قد حذّر، في بيان قبل عدة أشهر، من تصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية على خلفية الحرب في قطاع غزة، وكذلك في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بمنع إدخال عمال فلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل، وحجب أموال المقاصة عن السلطة الوطنية الفلسطينية.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات صواريخ وبنى تحتية عسكرية لـ"حماس" في محور فيلادلفيا
19:00 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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