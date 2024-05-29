https://sarabic.ae/20240529/الجيش-الإسرائيلي-سيطرنا-على-محور-فيلادلفيا-وعثرنا-على-منصات-صواريخ-وبنى-تحتية-عسكرية-لـحماس-1089324395.html

الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات صواريخ وبنى تحتية عسكرية لـ"حماس" في محور فيلادلفيا

الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات صواريخ وبنى تحتية عسكرية لـ"حماس" في محور فيلادلفيا

سبوتنيك عربي

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن قواته سيطرت على محور فيلادلفيا ودمرت نفقا بطول كيلو متر ونصف. 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T19:00+0000

2024-05-29T19:00+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قواته العسكرية دمرت نفقا بطول كيلومتر ونصف، على بعد 100 متر من معبر رفح.وأضاف هاغاري أنه بالقرب من مدينة رفح، تم تدمير نفق يضم عشرات الصواريخ والأسلحة المضادة للدبابات، مشيرا إلى أنه "بحسب المعلومات الاستخبارية المتوفرة لدينا، لا نعرف أي مختطفين تم نقلهم إلى مصر".وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "الجيش يسيطر عملياتيا على محور فيلادلفيا بالكامل. وخلال العملية المتواصلة في المحور تم العثور على 20 نفقاً في المنطقة و82 بئرا تحت الأرض".في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن الجيش الإسرائيلي، أن "بعض الأنفاق الـ20 التي تم العثور عليها هي أنفاق تهريب من وإلى مصر"، وقالت إنه "تم بالفعل تدمير بعضها"، منوهة أنه "بالإضافة إلى ذلك، سيطر الجيش الإسرائيلي الآن على 82 بئرا تحت الأرض بالقرب من محور فيلادلفيا ويقوم بفحصها تمهيدا لتدميرها".ووفقا للصحيفة، فإن إسرائيل أطلعت الجانب المصري على جميع التطورات المتعلقة بالمنطقة.وأفادت بأنه "تم العثور على عشرات الصواريخ على طول محور فيلادلفيا جاهزة للإطلاق باتجاه أراضي إسرائيل، وأن حماس وضعت الصواريخ عمدا على مسافة قصيرة جدا من الحدود المصرية".ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن "حماس وضعت الصواريخ عمدا على مسافة عشرات الأمتار من محور فيلادلفيا، معتقدة أنه لن يرغب في مهاجمتها بالقرب من مصر"، فيما يشار إلى أن محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومترا من معبر كرم أبو سالم وحتى البحر المتوسط.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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