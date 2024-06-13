الجيش الإسرائيلي يستخدم سلاحا بدائيا لقذف اللهب باتجاه الأراضي اللبنانية.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية وتحذير واشنطن من حرب محدودة مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:40 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240613/الجيش-الإسرائيلي-يستخدم-سلاحا-بدائيا-لقذف-اللهب-باتجاه-الأراضي-اللبنانية-1089806950.html
الجيش الإسرائيلي يستخدم سلاحا بدائيا لقذف اللهب باتجاه الأراضي اللبنانية.. فيديو
الجيش الإسرائيلي يستخدم سلاحا بدائيا لقذف اللهب باتجاه الأراضي اللبنانية.. فيديو
سبوتنيك عربي
تناقلت وسائل الإعلام، اليوم الخميس، صورة لجنود إسرائيليين يستخدمون سلاحا بدائيا لقذف اللهب باتجاه الأراضي اللبنانية. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T08:33+0000
2024-06-13T08:49+0000
طوفان الأقصى
العالم العربي
الأخبار
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
غزة
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/07/1075633485_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cb36130a27f4ae2b1953d8c0b18bb31.jpg
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، صورة لجنود في الجيش الإسرائيلي ويهم يلقون قذائف من لهب باتجاه الأراضي اللبنانية لإشعال حرائق فيها باستخدام وسائل بدائية.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن الجيش الإسرائيلي يستخدم سلاحا بدائيا وهو "المنجنيق" بهدف إشعال الحرائق جنوبي لبنان، وتظهر اللقطات موقع ظهر الجمل المقابل لبلدة راميا.وفي السياق نفسه، صرح رئيس حزب إسرائيلي، في وقت سابق اليوم الخميس، بأنه ليس من المناسب الدخول في حرب طويلة أخرى في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني.ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الجنرال يائير غولان، رئيس حزب العمل، معارضته لفتح جبهة حرب جديدة وطويلة أمام "حزب الله" في شمال بلاده، بدعوى أنه ليس من المناسب الآن فتح تلك الجبهة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وأوضح يائير غولان، الذي شغل منصب نائب سابق لرئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، أنه من الصعب والمؤلم قول ذلك، لكن هذا هو الوضع الحالي لإسرائيل.وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن، مساء أمس الخميس، عن استهدافه لعشرات المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أكدت أن "الجيش الإسرائيلي، يصعّد من عملياته العسكرية في لبنان، باغتيال قيادات ومسؤولين في حزب الله، دون تحديد استراتيجية واضحة". وأوضحت أن "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة دون توقف وبلا هدف محدد، وأن الشمال الإسرائيلي قد ينحدر إلى حرب شاملة، خاصة في ظل تواصل سقوط قيادات ومسؤولين لحزب الله على يد الجيش الإسرائيلي".وفي السياق نفسه، أكد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، هاشم صفي الدين، بالقول إنه "إذا كان العدو الإسرائيلي يصرخ ويئنّ مما أصابه في شمال فلسطين، فليجهز نفسه للبكاء والعويل".وفي كلمة ألقاها خلال مراسم تشييع القيادي في "حزب الله"، طالب سامي عبد الله (أبو طالب)، في بيروت، أكد صفي الدين أن "العدو ما زال على حماقته وغيّه، ولم يتعلم من كل التجارب السابقة"، مضيفا "على إسرائيل أن تجهّز نفسها للبكاء والعويل، بعد أن كانت تئنّ وتصرخ مما أصابها في شمالي فلسطين المحتلة".يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20240613/رئيس-حزب-إسرائيلي-ليس-من-المناسب-الدخول-في-حرب-طويلة-أخرى-في-الشمال-أمام-حزب-الله-1089804319.html
https://sarabic.ae/20240613/الإذاعة-الإسرائيلية-الجيش-في-أزمة-ربما-لم-يشهد-مثلها-من-قبل-1089804977.html
قطاع غزة
غزة
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/07/1075633485_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_d0390e28bf57f7cf5dda02f9f8ef96da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يستخدم سلاحا بدائيا لقذف اللهب باتجاه الأراضي اللبنانية.. فيديو

08:33 GMT 13.06.2024 (تم التحديث: 08:49 GMT 13.06.2024)
© AP Photo / Fadi Amunدخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023.
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Fadi Amun
تابعنا عبر
تناقلت وسائل الإعلام، اليوم الخميس، صورة لجنود إسرائيليين يستخدمون سلاحا بدائيا لقذف اللهب باتجاه الأراضي اللبنانية.
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، صورة لجنود في الجيش الإسرائيلي ويهم يلقون قذائف من لهب باتجاه الأراضي اللبنانية لإشعال حرائق فيها باستخدام وسائل بدائية.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن الجيش الإسرائيلي يستخدم سلاحا بدائيا وهو "المنجنيق" بهدف إشعال الحرائق جنوبي لبنان، وتظهر اللقطات موقع ظهر الجمل المقابل لبلدة راميا.
علم حزب الله، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 27 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
رئيس حزب إسرائيلي: ليس من المناسب الدخول في حرب طويلة أخرى في الشمال أمام "حزب الله"
06:32 GMT
وفي السياق نفسه، صرح رئيس حزب إسرائيلي، في وقت سابق اليوم الخميس، بأنه ليس من المناسب الدخول في حرب طويلة أخرى في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الجنرال يائير غولان، رئيس حزب العمل، معارضته لفتح جبهة حرب جديدة وطويلة أمام "حزب الله" في شمال بلاده، بدعوى أنه ليس من المناسب الآن فتح تلك الجبهة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأوضح يائير غولان، الذي شغل منصب نائب سابق لرئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، أنه من الصعب والمؤلم قول ذلك، لكن هذا هو الوضع الحالي لإسرائيل.
وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن، مساء أمس الخميس، عن استهدافه لعشرات المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أكدت أن "الجيش الإسرائيلي، يصعّد من عملياته العسكرية في لبنان، باغتيال قيادات ومسؤولين في حزب الله، دون تحديد استراتيجية واضحة".
وأوضحت أن "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة دون توقف وبلا هدف محدد، وأن الشمال الإسرائيلي قد ينحدر إلى حرب شاملة، خاصة في ظل تواصل سقوط قيادات ومسؤولين لحزب الله على يد الجيش الإسرائيلي".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
الإذاعة الإسرائيلية: الجيش في أزمة ربما لم يشهد مثلها من قبل
07:16 GMT
وفي السياق نفسه، أكد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، هاشم صفي الدين، بالقول إنه "إذا كان العدو الإسرائيلي يصرخ ويئنّ مما أصابه في شمال فلسطين، فليجهز نفسه للبكاء والعويل".
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم تشييع القيادي في "حزب الله"، طالب سامي عبد الله (أبو طالب)، في بيروت، أكد صفي الدين أن "العدو ما زال على حماقته وغيّه، ولم يتعلم من كل التجارب السابقة"، مضيفا "على إسرائيل أن تجهّز نفسها للبكاء والعويل، بعد أن كانت تئنّ وتصرخ مما أصابها في شمالي فلسطين المحتلة".
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:57 GMTАвтомобиль журналиста горит после того, как он был сбит израильским обстрелом в пограничной с Израилем деревне Альма-эш-Шааб, на юге Ливана - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف عشرات المواقع العسكرية الإسرائيلية على حدود بلاده05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала