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https://sarabic.ae/20240611/رغم-قرار-مجلس-الأمن-إعلام-إسرائيلي-بلادنا-لن-تنهي-الحرب-قبل-تحقيق-جميع-أهدافها-1089753646.html
رغم قرار مجلس الأمن.. إعلام إسرائيلي: بلادنا لن تنهي الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها
رغم قرار مجلس الأمن.. إعلام إسرائيلي: بلادنا لن تنهي الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها
سبوتنيك عربي
‏أفادت وسيلة إعلامية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن "إسرائيل لن تنهي الحرب في قطاع غزة، قبل تحقيق جميع أهدافها في القطاع". 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T13:44+0000
2024-06-11T13:44+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
حركة حماس
العالم العربي
الأخبار
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسؤول سياسي بشأن قرار مجلس الأمن الدولي الداعي للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، أن "إسرائيل لن تنهي الحرب في غزة، قبل تحقيق جميع أهدافها في القطاع".وأوضحت الهيئة أن "أهداف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تتمثل في القضاء على قدرات حماس العسكرية والسلطوية، وعودة المحتجزين، والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدًا لإسرائيل".وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الاثنين، مشروع قرار أمريكي، يدعم مقترح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو حماس إلى قبوله.وفي السياق نفسه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يرحب بالمبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتهدئة في قطاع غزة.جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافه الأردن، اليوم الثلاثاء، وطالب غوتيريش بإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق الرهائن المحتجزين في القطاع دون شروط.كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف لاغتنام فرصة الهدنة التي عرضها بايدن، مشددا على ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240611/خبير-قرار-مجلس-الأمن-اعتماد-صفقة-بايدن-يمكن-تنفيذه-إذا-أصر-المجتمع-الدولي-على-وقف-الحرب-1089741431.html
https://sarabic.ae/20240611/شهادات-سكان-مخيم-النصيرات-عن-ساعات-الرعب-خلال-العملية-الإسرائيلية-1089743944.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

رغم قرار مجلس الأمن.. إعلام إسرائيلي: بلادنا لن تنهي الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها

13:44 GMT 11.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
‏أفادت وسيلة إعلامية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن "إسرائيل لن تنهي الحرب في قطاع غزة، قبل تحقيق جميع أهدافها في القطاع".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسؤول سياسي بشأن قرار مجلس الأمن الدولي الداعي للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، أن "إسرائيل لن تنهي الحرب في غزة، قبل تحقيق جميع أهدافها في القطاع".
وأوضحت الهيئة أن "أهداف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تتمثل في القضاء على قدرات حماس العسكرية والسلطوية، وعودة المحتجزين، والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدًا لإسرائيل".
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
خبير: قرار مجلس الأمن اعتماد صفقة بايدن يمكن تنفيذه إذا أصر المجتمع الدولي على وقف الحرب
11:27 GMT
وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الاثنين، مشروع قرار أمريكي، يدعم مقترح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو حماس إلى قبوله.
وفي السياق نفسه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يرحب بالمبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتهدئة في قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافه الأردن، اليوم الثلاثاء، وطالب غوتيريش بإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق الرهائن المحتجزين في القطاع دون شروط.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف لاغتنام فرصة الهدنة التي عرضها بايدن، مشددا على ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني.
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
شهادات سكان مخيم النصيرات عن ساعات الرعب خلال العملية الإسرائيلية
11:39 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي غرب مخيم النصيرات.. فيديو وصور13:04 GMTБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:50 GMT
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