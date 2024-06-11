https://sarabic.ae/20240611/الرئيس-الفلسطيني-الوقت-حان-لوقف-الإبادة-الجماعية-لسكان-غزة-منذ-ثمانية-أشهر-1089741788.html
الرئيس الفلسطيني: الوقت حان لوقف الإبادة الجماعية لسكان غزة منذ ثمانية أشهر
الرئيس الفلسطيني: الوقت حان لوقف الإبادة الجماعية لسكان غزة منذ ثمانية أشهر
سبوتنيك عربي
طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بضغط دولي على إسرائيل لوقف قصفها على غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T11:26+0000
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وقال عباس، خلال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة في الأردن، إن "الوقت حان لوقف الإبادة الجماعية لسكان غزة منذ ثمانية أشهر"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).ودعا عباس لدعم برامج المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود وقف إطلاق النار في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاعوأكد الرئيس الفلسطينيي أن "الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية يتطلب حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240611/السيسي-إسرائيل-تستخدم-سلاح-التجويع-والحصار-لتهجير-الفلسطينيين-قسريا-1089741089.html
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أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, محمود عباس, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, محمود عباس, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس الفلسطيني: الوقت حان لوقف الإبادة الجماعية لسكان غزة منذ ثمانية أشهر
طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بضغط دولي على إسرائيل لوقف قصفها على غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع.
وقال عباس، خلال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة في الأردن، إن "الوقت حان لوقف الإبادة الجماعية لسكان غزة منذ ثمانية أشهر"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا).
ودعا عباس لدعم برامج المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود وقف إطلاق النار في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع
وأكد الرئيس الفلسطينيي أن "الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية يتطلب حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس
، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.