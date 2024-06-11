https://sarabic.ae/20240611/السيسي-إسرائيل-تستخدم-سلاح-التجويع-والحصار-لتهجير-الفلسطينيين-قسريا-1089741089.html

السيسي: إسرائيل تستخدم سلاح التجويع والحصار لتهجير الفلسطينيين قسريا

السيسي: إسرائيل تستخدم سلاح التجويع والحصار لتهجير الفلسطينيين قسريا

سبوتنيك عربي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولية ما يعيشه قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي، مشددا على أن... 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T11:20+0000

2024-06-11T11:20+0000

2024-06-11T11:20+0000

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جاء ذلك في كلمة الرئيس المصري خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة المنعقد بالأردن.وأضاف: "لقد حذرت مصر مراراً من خطورة هذه الحرب وتبعاتها والتداعيات الجسيمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية التي أدى المضي قدماً بها إلى إقامة وضع يعوق التدفقات الإغاثية التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح".وطالب السيسي بالوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين على نحو فوري، وإلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع وإلزامها بإزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر.وتُبذل منذ أشهر عدة جهود متواصلة من أجل التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، وإنهاء للعمليات العسكرية الإسرائيلية، التي تتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.ومنذ أكثر من 9 أشهر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب البيانات الرسمية.

https://sarabic.ae/20240611/ما-سبب-امتناع-روسيا-عن-التصويت-على-قرار-الهدنة-في-غزة-1089730196.html

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مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار