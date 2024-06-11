https://sarabic.ae/20240611/ما-سبب-امتناع-روسيا-عن-التصويت-على-قرار-الهدنة-في-غزة-1089730196.html

ما سبب امتناع روسيا عن التصويت على قرار الهدنة في غزة؟

ما سبب امتناع روسيا عن التصويت على قرار الهدنة في غزة؟

سبوتنيك عربي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن معالم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، المنصوص عليها في القرار الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم... 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T05:26+0000

2024-06-11T05:26+0000

2024-06-11T05:26+0000

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وقال نيبينزيا: "لدينا عدد من الأسئلة حول مشروع القرار الأمريكي الذي يرحب فيه المجلس بنوع من الصفقة، ولا تزال التفاصيل النهائية غير معروفة لأحد، ربما باستثناء الوسطاء".وأضاف: "على هذا النحو، لم تكن هناك عملية تفاوض بشأن المسودة. بل إن واضعي المشروع قدموا صيغاً مختلفة للنص النهائي، مطالبين أعضاء المجلس بالتوقيع عليها في ظروف تحت ضغط الوقت"."حماس" و"الجهاد" تؤكدان ضرورة أن يتضمن أي اتفاق للتهدئة وقفا دائما للعدوان وانسحابا شاملا من غزةوأعرب نيبينزيا عن أسفه لعدم وجود "وضوح بشأن موافقة إسرائيل الرسمية" على هذه الخطة.ووافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار يدعم مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتهدئة في قطاع غزة.وحصل النص الذي "يرحب" باقتراح هدنة أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو/ أيار الفائت، يدعو إسرائيل وحماس "إلى التطبيق الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط"، على 14 صوتا، وامتنعت روسيا عن التصويت.حركة فتح: واشنطن تشارك في العدوان الإسرائيلي على غزةورحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء الاثنين بتبني مجلس الأمن مشروع القرار.

https://sarabic.ae/20240610/مصر-ترحب-بقرار-مجلس-الأمن-بشان-غزة-وتطالب-إسرائيل-بالامتثال-لالتزامتها-الدولية-1089728139.html

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