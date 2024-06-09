حركة فتح: واشنطن تشارك في العدوان الإسرائيلي على غزة

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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا تحتفظ بحقها بتزويد خصوم الغرب بأسلحة بعيدة المدى
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:19 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة متهمة بالمشاركة في مجزرة النصيرات، الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
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لبنان والعالم
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حركة فتح: واشنطن تشارك في العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة فتح: واشنطن تشارك في العدوان الإسرائيلي على غزة
سبوتنيك عربي
أكد عبد الفتاح دولة، متحدث حركة فتح أن المذابح التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة لم تتوقف ليوم واحد على مدار 8 أشهر واصفا ما ما يحدث في القطاع بـ"حرب الإبادة"،... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T16:20+0000
2024-06-09T16:20+0000
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غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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جاء ذلك في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أكد فيها عبد الفتاح أن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول قتل أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني"، مضيفا: "يجب أن يتم اتخاذ خطوات واضحة لوقف جرائم إسرائيل، التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".وقال متحدث حركة فتح: "الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساسي في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية الحرب".وتابع: "يجب أن يتخذ مجلس الأمن قرارات جادة لمحاسبة إسرائيل"، مشيرا إلى أن التقاعس العالمي شجع دولة الاحتلال على الاستمرار في جرائمها ضد الفلسطينيين".وقال عبد الفتاح دولة إن مجزرة مخيم النصيرات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان".وقالت وزارة الصحة بغزة إن "مجزرة النصيرات أسفرت عن مقتل 274 شخصا و698 مصابا"، بينما أعلنت إسرائيل تحرير 4 أسرى".وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 37 ألف قتيل وما يزيد عن 84 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
https://sarabic.ae/20240609/-منسق-الشؤون-الإنسانية-في-الأمم-المتحدة-حرب-غزة-تزداد-بشاعة-كل-يوم-1089658528.html
https://sarabic.ae/20240609/قطر-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-نقطة-تحول-في-تاريخ-الشرق-الأوسط-والعالم-1089665025.html
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العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة فتح: واشنطن تشارك في العدوان الإسرائيلي على غزة

16:20 GMT 09.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكد عبد الفتاح دولة، متحدث حركة فتح أن المذابح التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة لم تتوقف ليوم واحد على مدار 8 أشهر واصفا ما ما يحدث في القطاع بـ"حرب الإبادة"، التي يتعرض لها الفلسطينيون.
جاء ذلك في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أكد فيها عبد الفتاح أن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول قتل أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني"، مضيفا: "يجب أن يتم اتخاذ خطوات واضحة لوقف جرائم إسرائيل، التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
الأمم المتحدة: حرب غزة تزداد بشاعة كل يوم
06:05 GMT
وقال متحدث حركة فتح: "الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساسي في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية الحرب".
وتابع: "يجب أن يتخذ مجلس الأمن قرارات جادة لمحاسبة إسرائيل"، مشيرا إلى أن التقاعس العالمي شجع دولة الاحتلال على الاستمرار في جرائمها ضد الفلسطينيين".
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
قطر: الحرب الإسرائيلية على غزة نقطة تحول في تاريخ الشرق الأوسط والعالم
11:12 GMT
وقال عبد الفتاح دولة إن مجزرة مخيم النصيرات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان".
وقالت وزارة الصحة بغزة إن "مجزرة النصيرات أسفرت عن مقتل 274 شخصا و698 مصابا"، بينما أعلنت إسرائيل تحرير 4 أسرى".
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 37 ألف قتيل وما يزيد عن 84 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. واشنطن: ندعم تحرير المحتجزين بتفاوض أو وسائل أخرى15:47 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:09 GMT
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