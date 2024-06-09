https://sarabic.ae/20240609/حركة-فتح-واشنطن-تشارك-في-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1089677039.html

حركة فتح: واشنطن تشارك في العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة فتح: واشنطن تشارك في العدوان الإسرائيلي على غزة

سبوتنيك عربي

أكد عبد الفتاح دولة، متحدث حركة فتح أن المذابح التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة لم تتوقف ليوم واحد على مدار 8 أشهر واصفا ما ما يحدث في القطاع بـ"حرب الإبادة"،... 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T16:20+0000

2024-06-09T16:20+0000

2024-06-09T16:20+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

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جاء ذلك في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أكد فيها عبد الفتاح أن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول قتل أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني"، مضيفا: "يجب أن يتم اتخاذ خطوات واضحة لوقف جرائم إسرائيل، التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".وقال متحدث حركة فتح: "الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساسي في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية الحرب".وتابع: "يجب أن يتخذ مجلس الأمن قرارات جادة لمحاسبة إسرائيل"، مشيرا إلى أن التقاعس العالمي شجع دولة الاحتلال على الاستمرار في جرائمها ضد الفلسطينيين".وقال عبد الفتاح دولة إن مجزرة مخيم النصيرات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان".وقالت وزارة الصحة بغزة إن "مجزرة النصيرات أسفرت عن مقتل 274 شخصا و698 مصابا"، بينما أعلنت إسرائيل تحرير 4 أسرى".وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 37 ألف قتيل وما يزيد عن 84 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.

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