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الأمم المتحدة: حرب غزة تزداد بشاعة كل يوم

الأمم المتحدة: حرب غزة تزداد بشاعة كل يوم

سبوتنيك عربي

قال منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة مارتن غريفيث، اليوم الأحد، إن مشاهد القتل والدمار في مخيم النصيرات، عقب العملية الإسرائيلية، تثبت أن كل يوم تستمر... 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T06:05+0000

2024-06-09T06:05+0000

2024-06-09T06:07+0000

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وأضاف غريفيث عبر منصة "إكس" أن "مخيم النصيرات اليوم مركز الفاجعة التي لا يزال المدنيون الفلسطينيون يقاسونها".ودعا غريفيث إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة وحماية كل المدنيين و"إنهاء هذه المعاناة الجماعية الآن".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن السبت، استعادة 4 أشخاص كانت احتجزتهم حركة حماس منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال عملية أجراها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مبينا أن وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير.وحول تفاصيل العملية، أفادت قناة "13" الإسرائيلية بأنه "مساء الخميس الماضي، أجريت محادثات حول الموافقة التفصيلية على خطة تحرير الأسرى، وقدم رؤساء الأجهزة الأمنية الخطة لنتنياهو وغالانت ووافقا عليها وفي اليومين الأخيرين جرت الاستعدادات النهائية للعملية".وأضافت: "وفي ساعات صباح يوم السبت بدأت القوات الخاصة في الشاباك لتنفيذ العملية وحتى اللحظة الأخيرة لم يكن من الواضح متى ستنفذ العملية، وعند الساعة 11 تم منح الضوء الأخضر الأخير".وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه وافق دون تردد على عملية تحرير الأسرى الأربعة لدى "حماس" من مخيم النصيرات وسط القطاع، بالرغم من "المخاطر".يأتي ذلك وسط ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة، إلى 210 قتلى وأكثر من 400 جريح، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20240608/أول-لقطات-لمحتجزة-إسرائيلية-بعد-استعادتها-من-غزة-صور-وفيديو-1089639607.html

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