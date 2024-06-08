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أول لقطات لمحتجزة إسرائيلية بعد استعادتها من غزة... صور وفيديو
أول لقطات لمحتجزة إسرائيلية بعد استعادتها من غزة... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
وثق مقطع فيديو وصول فتاة كانت محتجزة إلى إسرائيل بعد نجاح عملية نوعية للجيش الإسرائيلي في تحريرها مع آخرين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم السبت. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T11:57+0000
2024-06-08T11:57+0000
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ونشرت الصفحة الرسمية "إسرائيل" على منصة "إكس" اللقطات الأولى للفتاة وتدعى نوعا أرغاماني (25 عاما) وهي تلتقي بوالدها لأول مرة منذ أشهر، بعد لحظات من تحريرها.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تحرير 4 محتجزين أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينهم نوعا، في عملية نوعية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية.وقال الجيش إنه تم إنقاذ المحتجزين من موقعين منفصلين في قلب النصيرات، ووصف حالتهم الصحية بالجيدة وتم نقلهم إلى المركز الطبي "شيبا" في تل هشومير لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية.كما نشر الجيش أسماء المحتجزين المحررين، وهم ألموغ مئير جان (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما)، وشلومي زيف (40 عاما)، بالإضافة نوعا أرغاماني (25 عاما)، قائلا إنه تم اختطافهم من مهرجان "نوفا" الموسيقي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

أول لقطات لمحتجزة إسرائيلية بعد استعادتها من غزة... صور وفيديو

11:57 GMT 08.06.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
وثق مقطع فيديو وصول فتاة كانت محتجزة إلى إسرائيل بعد نجاح عملية نوعية للجيش الإسرائيلي في تحريرها مع آخرين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم السبت.
ونشرت الصفحة الرسمية "إسرائيل" على منصة "إكس" اللقطات الأولى للفتاة وتدعى نوعا أرغاماني (25 عاما) وهي تلتقي بوالدها لأول مرة منذ أشهر، بعد لحظات من تحريرها.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تحرير 4 محتجزين أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينهم نوعا، في عملية نوعية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية.
وقال الجيش إنه تم إنقاذ المحتجزين من موقعين منفصلين في قلب النصيرات، ووصف حالتهم الصحية بالجيدة وتم نقلهم إلى المركز الطبي "شيبا" في تل هشومير لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية.
كما نشر الجيش أسماء المحتجزين المحررين، وهم ألموغ مئير جان (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما)، وشلومي زيف (40 عاما)، بالإضافة نوعا أرغاماني (25 عاما)، قائلا إنه تم اختطافهم من مهرجان "نوفا" الموسيقي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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