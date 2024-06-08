أول لقطات لمحتجزة إسرائيلية بعد استعادتها من غزة... صور وفيديو
© AP Photo / Israel Defense Forces قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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وثق مقطع فيديو وصول فتاة كانت محتجزة إلى إسرائيل بعد نجاح عملية نوعية للجيش الإسرائيلي في تحريرها مع آخرين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم السبت.
ونشرت الصفحة الرسمية "إسرائيل" على منصة "إكس" اللقطات الأولى للفتاة وتدعى نوعا أرغاماني (25 عاما) وهي تلتقي بوالدها لأول مرة منذ أشهر، بعد لحظات من تحريرها.
First images of Noa Argamani (25) meeting her father after being rescued from Gaza in a special operation.— Israel ישראל (@Israel) June 8, 2024
This morning, in a joint operation held by the @IDF, ISA and the Israeli Police 4 Israeli hostages were rescued from Gaza:
Noa Argamani (25)
Almog Meir Jan (21)
Andrey… pic.twitter.com/1I5rShC7lz
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تحرير 4 محتجزين أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينهم نوعا، في عملية نوعية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية.
L'ex-otage du Hamas, Noa Argamani, avec son père Yaakov.— Ambassade d'Israël en France (@IsraelenFrance) June 8, 2024
Quel soulagement 💙 #BringThemAllHomeNOW pic.twitter.com/Ybm8Eb232s
وقال الجيش إنه تم إنقاذ المحتجزين من موقعين منفصلين في قلب النصيرات، ووصف حالتهم الصحية بالجيدة وتم نقلهم إلى المركز الطبي "شيبا" في تل هشومير لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية.
החטופים שלומי זיו, נועה ארגמני, אנדרי קוזלוב ואלמוג מאיר חולצו בחיים מנוסיראת • ארבעתם נחטפו ממסיבת הנובה ב-7.10 - מצבם הרפואי תקין@Doron_Kadosh pic.twitter.com/TdS7UelYWc— גלצ (@GLZRadio) June 8, 2024
كما نشر الجيش أسماء المحتجزين المحررين، وهم ألموغ مئير جان (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما)، وشلومي زيف (40 عاما)، بالإضافة نوعا أرغاماني (25 عاما)، قائلا إنه تم اختطافهم من مهرجان "نوفا" الموسيقي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.