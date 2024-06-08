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https://sarabic.ae/20240608/بوريل-يدين-هجوم-إسرائيل-الدامي-على-النصيرات-ويقول-حمام-الدم-في-غزة-يجب-أن-يتوقف-فورا-1089655742.html
بوريل يدين هجوم إسرائيل الدامي على النصيرات.. ويقول حمام الدم في غزة يجب أن يتوقف فورا
بوريل يدين هجوم إسرائيل الدامي على النصيرات.. ويقول حمام الدم في غزة يجب أن يتوقف فورا
سبوتنيك عربي
أدان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، الهجوم الإسرائيلي الدامي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T21:44+0000
2024-06-08T21:45+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
النصيرات
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وقال بوريل في منشور عبر منصة "إكس"، إن التقارير الواردة من غزة حول مجزرة جديدة بحق المدنيين مروعة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، استعادة 4 أشخاص كانت احتجزتهم حركة حماس منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال عملية أجراها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مبينا أن وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير.وحول تفاصيل العملية، أفادت قناة "13" الإسرائيلية بأنه "مساء الخميس، أجريت محادثات حول الموافقة التفصيلية على خطة تحرير الأسرى، وقدم رؤساء الأجهزة الأمنية الخطة لنتنياهو وغالانت ووافقا عليها وفي اليومين الأخيرين جرت الاستعدادات النهائية للعملية".وأضافت "وفي ساعات صباح اليوم بدأت القوات الخاصة في الشاباك لتنفيذ العملية وحتى اللحظة الأخيرة لم يكن من الواضح متى ستنفذ العملية، وعند الساعة 11 تم منح الضوء الأخضر الأخير".هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه وافق دون تردد على عملية تحرير الأسرى الأربعة لدى حماس من مخيم النصيرات وسط القطاع، بالرغم من "المخاطر".وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، اليوم السبت: "وافقت على عملية تحرير الأسرى الأربعة لدى حماس دون تردد بالرغم من المخاطر".وأضاف "نتطلع لإنقاذ كل المحتجزين لدى حركة حماس التي ترتكب جريمة حرب من خلال اختطافها للإسرائيليين".وأكد نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، أن حكومته "لن تتوقف حتى استكمال المهمة واسترجاع جميع المختطفين إلى الديار".يأتي ذلك وسط ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل منذ صباح اليوم السبت على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة إلى 210 قتلى وأكثر من 400 جريح، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240608/تقديرات-إسرائيلية-حماس-ستحاول-توزيع-المحتجزين-على-أنحاء-قطاع-غزة-1089655452.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, النصيرات, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, النصيرات, العالم العربي, طوفان الأقصى

بوريل يدين هجوم إسرائيل الدامي على النصيرات.. ويقول حمام الدم في غزة يجب أن يتوقف فورا

21:44 GMT 08.06.2024 (تم التحديث: 21:45 GMT 08.06.2024)
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRAالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ينظر خلال الندوة الدبلوماسية في متحف أورينتي في لشبونة في 3 يناير 2024
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ينظر خلال الندوة الدبلوماسية في متحف أورينتي في لشبونة في 3 يناير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
تابعنا عبر
أدان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، الهجوم الإسرائيلي الدامي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين.
وقال بوريل في منشور عبر منصة "إكس"، إن التقارير الواردة من غزة حول مجزرة جديدة بحق المدنيين مروعة.
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يدين المجزرة الجديدة بحق المدنيين بأشد العبارات"، مشددا على "ضرورة وقف حمام الدم في غزة فورا".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، استعادة 4 أشخاص كانت احتجزتهم حركة حماس منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال عملية أجراها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مبينا أن وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير.
وحول تفاصيل العملية، أفادت قناة "13" الإسرائيلية بأنه "مساء الخميس، أجريت محادثات حول الموافقة التفصيلية على خطة تحرير الأسرى، وقدم رؤساء الأجهزة الأمنية الخطة لنتنياهو وغالانت ووافقا عليها وفي اليومين الأخيرين جرت الاستعدادات النهائية للعملية".
وأضافت "وفي ساعات صباح اليوم بدأت القوات الخاصة في الشاباك لتنفيذ العملية وحتى اللحظة الأخيرة لم يكن من الواضح متى ستنفذ العملية، وعند الساعة 11 تم منح الضوء الأخضر الأخير".
هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه وافق دون تردد على عملية تحرير الأسرى الأربعة لدى حماس من مخيم النصيرات وسط القطاع، بالرغم من "المخاطر".
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
تقديرات إسرائيلية: "حماس" ستحاول توزيع المحتجزين على أنحاء قطاع غزة
20:40 GMT
وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، اليوم السبت: "وافقت على عملية تحرير الأسرى الأربعة لدى حماس دون تردد بالرغم من المخاطر".
وأضاف "نتطلع لإنقاذ كل المحتجزين لدى حركة حماس التي ترتكب جريمة حرب من خلال اختطافها للإسرائيليين".
وأكد نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، أن حكومته "لن تتوقف حتى استكمال المهمة واسترجاع جميع المختطفين إلى الديار".
يأتي ذلك وسط ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل منذ صباح اليوم السبت على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة إلى 210 قتلى وأكثر من 400 جريح، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة.
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