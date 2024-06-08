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https://sarabic.ae/20240608/تقديرات-إسرائيلية-حماس-ستحاول-توزيع-المحتجزين-على-أنحاء-قطاع-غزة-1089655452.html
تقديرات إسرائيلية: "حماس" ستحاول توزيع المحتجزين على أنحاء قطاع غزة
تقديرات إسرائيلية: "حماس" ستحاول توزيع المحتجزين على أنحاء قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أفادت قناة إسرائيلية، اليوم السبت، بتقديرات إسرائيلية تقضي بأن حركة "حماس" ستوزع أو تنشر المحتجزين الإسرائيليين في أنحاء قطاع غزة. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T20:40+0000
2024-06-08T20:40+0000
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وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن عملية توزيع هؤلاء المحتجزين الإسرائيليين والذي يبلغ عددهم حوالي 120 رهينة سيتم توزيعها في أنحاء القطاع بعد استعادة الجيش الإسرائيلي لأربعة محتجزين في عملية عسكرية في النصيرات في وقت سابق اليوم.وأوضحت الصحيفة أن حركة حماس تتخوف في الوقت الراهن من علم إسرائيل بمكان المحتجزين الإسرائيليين الباقين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لديها داخل قطاع غزة، وهو ما سيدفعها إلى نقلهم أو توزيعهم في أنحاء قطاع غزة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية بمقتل الضابط أرنون زامورا، وهو قائد بوحدة "يمام" الشرطية (وحدة المهام الخاصة في حرس الحدود) خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في مخيم النصيرات بقطاع غزة.فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات". وقال الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيليين، في بيان مشترك، إنه "تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".وأضاف البيان، أن "وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، مؤكدا مواصلة قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين من قطاع غزة.وتشهد منطقة النصيرات ودير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عمليته العسكرية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240608/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-خلال-عملية-استعادة-المحتجزين-في-غزة-1089641492.html
https://sarabic.ae/20240608/بن-غفير-نعيد-المحتجزين-الإسرائيليين-لدى-حماس-من-خلال-الضغط-العسكري-الكبير-والمتواصل-فقط-1089653053.html
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طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس

تقديرات إسرائيلية: "حماس" ستحاول توزيع المحتجزين على أنحاء قطاع غزة

20:40 GMT 08.06.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hamsتظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة "فرانس برس"، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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أفادت قناة إسرائيلية، اليوم السبت، بتقديرات إسرائيلية تقضي بأن حركة "حماس" ستوزع أو تنشر المحتجزين الإسرائيليين في أنحاء قطاع غزة.
وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن عملية توزيع هؤلاء المحتجزين الإسرائيليين والذي يبلغ عددهم حوالي 120 رهينة سيتم توزيعها في أنحاء القطاع بعد استعادة الجيش الإسرائيلي لأربعة محتجزين في عملية عسكرية في النصيرات في وقت سابق اليوم.
وأوضحت الصحيفة أن حركة حماس تتخوف في الوقت الراهن من علم إسرائيل بمكان المحتجزين الإسرائيليين الباقين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لديها داخل قطاع غزة، وهو ما سيدفعها إلى نقلهم أو توزيعهم في أنحاء قطاع غزة.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط خلال عملية استعادة المحتجزين في غزة
13:57 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية بمقتل الضابط أرنون زامورا، وهو قائد بوحدة "يمام" الشرطية (وحدة المهام الخاصة في حرس الحدود) خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في مخيم النصيرات بقطاع غزة.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات". وقال الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيليين، في بيان مشترك، إنه "تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".
وأضاف البيان، أن "وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، مؤكدا مواصلة قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين من قطاع غزة.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
‏بن غفير: نعيد المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" من خلال الضغط العسكري الكبير والمتواصل فقط
19:18 GMT
وتشهد منطقة النصيرات ودير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عمليته العسكرية.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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