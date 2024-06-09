https://sarabic.ae/20240609/قطر-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-نقطة-تحول-في-تاريخ-الشرق-الأوسط-والعالم-1089665025.html

قطر: الحرب الإسرائيلية على غزة نقطة تحول في تاريخ الشرق الأوسط والعالم

قطر: الحرب الإسرائيلية على غزة نقطة تحول في تاريخ الشرق الأوسط والعالم

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، على ضرورة بذل المساعي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تطال... 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T11:12+0000

2024-06-09T11:12+0000

2024-06-09T11:13+0000

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

قطر

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/04/1089496878_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c4fd71a9a7c5e5bb9bdab1fa09e662d3.jpg

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، المنعقد في الدوحة، لبحث التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.وقال آل ثاني إنه "يجب الضغط لوقف إطلاق النار بغزة لأنها نواة التوتر والمخاطر في البحر الأحمر"، واعتبر أن العدوان الإسرائيلي على غزة نقطة تحول فارقة في تاريخ الشرق الأوسط والعالم.وأضاف: "لا نزال نشاهد عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب الهمجية في غزة".وبحسب آل ثاني، فإن مواجهة التحديات الإقليمية تستلزم تكثيف الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.وحول دور بلاده، أوضح آل ثاني أن قطر عملت منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع شركائها لحل الأزمة لمنع فتح جبهات نار أخرى.ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب في نزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/ أيار الماضي.

https://sarabic.ae/20240609/هذا-شكل-مخطوفة؟-قناة-إسرائيلية-تفصل-مذيعة-علقت-على-مظهر-الفتاة-المحررة-1089662572.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, قطر, العالم, العالم العربي, الأخبار