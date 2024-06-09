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https://sarabic.ae/20240609/هذا-شكل-مخطوفة؟-قناة-إسرائيلية-تفصل-مذيعة-علقت-على-مظهر-الفتاة-المحررة-1089662572.html
"هذا شكل مخطوفة؟"... قناة إسرائيلية تفصل مذيعة علقت على مظهر الفتاة المحررة
"هذا شكل مخطوفة؟"... قناة إسرائيلية تفصل مذيعة علقت على مظهر الفتاة المحررة
سبوتنيك عربي
أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية، فصل المذيعة لمى طاطور (من عرب 48)، عن العمل بسبب تعليقها على مظهر الفتاة الإسرائيلية نوعاه أرغماني، التي استعادها الجيش... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T09:47+0000
2024-06-09T09:47+0000
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وحسب هيئة البث الإسرائيلية، نشرت طاطور صورة للفتاة الإسرائيلية عبر خاصية "ستوري" على حسابها في مواقع التواصل وعلقت عليها متسائلة "هاي شكل واحدة مخطوفة صارلها 9 أشهر".وتابعت: "عشان هاي لازم يموت ويتقطع أطفال ونساء وأبرياء"، في إشارة إلى القتلى والجرحى الفلسطينيين في مخيم النصيرات.ومع انتشار منشور المذيعة الإسرائيلية لمى طاطور بين جمهور منصات التواصل في إسرائيل، بدأ الهجوم عليها والمطالبة بطردها ومحاسبتها.وبالفعل أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية عن إيقاف طاطور وقالت في بيان لها "ندين بشدة كلام الفنانة لمى طاطور على مواقع التواصل الاجتماعي".يشار إلى أن لمى طاطور تقدم برنامج "منظور" الثقافي باللغة العربية صباح يوم السبت في القناة.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن السبت، استعادة 4 أشخاص كانت احتجزتهم حركة حماس منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال عملية أجراها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه وافق دون تردد على عملية تحرير الأسرى الأربعة لدى "حماس" من مخيم النصيرات وسط القطاع، بالرغم من "المخاطر".يأتي ذلك وسط ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة، إلى 210 قتلى وأكثر من 400 جريح، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240608/أول-لقطات-لمحتجزة-إسرائيلية-بعد-استعادتها-من-غزة-صور-وفيديو-1089639607.html
https://sarabic.ae/20240609/أسيرة-إسرائيلية-محررة-لم-أكن-محتجزة-في-الأنفاق-وكنت-أخرج-لاستنشاق-الهواء-1089659378.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

"هذا شكل مخطوفة؟"... قناة إسرائيلية تفصل مذيعة علقت على مظهر الفتاة المحررة

09:47 GMT 09.06.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENالفتاة الإسرائيلية نوعاه أرغماني، التي استعادها الجيش الإسرائيلي من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
الفتاة الإسرائيلية نوعاه أرغماني، التي استعادها الجيش الإسرائيلي من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
تابعنا عبر
أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية، فصل المذيعة لمى طاطور (من عرب 48)، عن العمل بسبب تعليقها على مظهر الفتاة الإسرائيلية نوعاه أرغماني، التي استعادها الجيش الإسرائيلي من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مع 3 آخرين، أمس السبت.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية، نشرت طاطور صورة للفتاة الإسرائيلية عبر خاصية "ستوري" على حسابها في مواقع التواصل وعلقت عليها متسائلة "هاي شكل واحدة مخطوفة صارلها 9 أشهر".

وأضافت: "حواجبها أرتب من حواجبي.. بشرتها؟ شعرها أظافرها؟؟؟؟ ايش في؟؟".

وتابعت: "عشان هاي لازم يموت ويتقطع أطفال ونساء وأبرياء"، في إشارة إلى القتلى والجرحى الفلسطينيين في مخيم النصيرات.
ومع انتشار منشور المذيعة الإسرائيلية لمى طاطور بين جمهور منصات التواصل في إسرائيل، بدأ الهجوم عليها والمطالبة بطردها ومحاسبتها.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
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وبالفعل أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية عن إيقاف طاطور وقالت في بيان لها "ندين بشدة كلام الفنانة لمى طاطور على مواقع التواصل الاجتماعي".
يشار إلى أن لمى طاطور تقدم برنامج "منظور" الثقافي باللغة العربية صباح يوم السبت في القناة.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن السبت، استعادة 4 أشخاص كانت احتجزتهم حركة حماس منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال عملية أجراها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
المحتجزين الإسرائيليين الأربعة لدى حركة حماس الفلسطينية الذين حررتهم قوات الجيش الإسرائيلي في النصيرات بقطاع غزة، 8 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
أسيرة إسرائيلية محررة: لم أكن محتجزة في الأنفاق وكنت أخرج لاستنشاق الهواء
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وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه وافق دون تردد على عملية تحرير الأسرى الأربعة لدى "حماس" من مخيم النصيرات وسط القطاع، بالرغم من "المخاطر".
يأتي ذلك وسط ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة، إلى 210 قتلى وأكثر من 400 جريح، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:36 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. واشنطن: ندعم تحرير المحتجزين بتفاوض أو وسائل أخرى05:26 GMT
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