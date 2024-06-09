https://sarabic.ae/20240609/أسيرة-إسرائيلية-محررة-لم-أكن-محتجزة-في-الأنفاق-وكنت-أخرج-لاستنشاق-الهواء-1089659378.html

أسيرة إسرائيلية محررة: لم أكن محتجزة في الأنفاق وكنت أخرج لاستنشاق الهواء

أسيرة إسرائيلية محررة: لم أكن محتجزة في الأنفاق وكنت أخرج لاستنشاق الهواء

سبوتنيك عربي

بعد 248 يوما، تمكن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس السبت، من استعادة 4 محتجزين كانوا بحوزة "كتائب القسام" في النصيرات، ومن بينهم المحتجزة نوعا أرغماني. 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T07:21+0000

2024-06-09T07:21+0000

2024-06-09T07:29+0000

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وقد ظهرت المحتجزة الإسرائيلية المحررة، نوعا أرغماني، من بين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، في فيديو، متحدثة عما شهدته أثناء وجودها لدى "حماس" وتفاصيل استعادتها وآخرين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في النصيرات.وأضافت المحتجزة لعائلتها كما نقلت قناة "13" الإسرائيلية: "لقد رأيت الصاروخ يدخل المنزل، كنت متأكدة أنني سأموت.. اعتقدت أن هذا كل شيء، لكنني بقيت على قيد الحياة".شاحنة لنقل الأثاث.. كيف تنكر الجيش الإسرائيلي لاستعادة 4 محتجزين في غزة؟بوريل يدين الهجوم الإسرائيلي على النصيرات: "حمام الدم في غزة يجب أن يتوقف فورا"وزعمت المحتجزة أن من قاموا بأسرها قاموا بتعلميها القرآن الكريم والأحكام الإسلامية من الصلاة وغيرها أيضا.وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل الضابط أرنون زامورا، وهو قائد في وحدة "يمام" الشرطية (وحدة المهام الخاصة في حرس الحدود) خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في مخيم النصيرات في قطاع غزة.‏بن غفير: نعيد المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" من خلال الضغط العسكري الكبير والمتواصل فقطولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240608/عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-الطريقة-الوحيدة-لإعادة-كل-المحتجزين-هي-صفقة-مع-حماس-1089650969.html

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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى