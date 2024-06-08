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https://sarabic.ae/20240608/شاحنة-لنقل-الأثاث-كيف-تنكر-الجيش-الإسرائيلي-لاستعادة-4-محتجزين-في-غزة؟-1089643649.html
شاحنة لنقل الأثاث.. كيف تنكر الجيش الإسرائيلي لاستعادة 4 محتجزين في غزة؟
شاحنة لنقل الأثاث.. كيف تنكر الجيش الإسرائيلي لاستعادة 4 محتجزين في غزة؟
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، تفاصيل جديدة بشأن استعادة الجيش 4 محتجزين أحياء من مخيم النصيرات بقطاع غزة. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T14:42+0000
2024-06-08T14:42+0000
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وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي دخلت مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة عبر سيارة مدنية تحمل أثاثا للنازجين وكان يقودها جندي بملابس مدنية.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات".وقال الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيليين، في بيان مشترك، إنه "تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".وأضاف البيان، أن "وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، مؤكدا مواصلة قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين من قطاع غزة. وتشهد منطقة النصيرات ودير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عمليته العسكرية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240608/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-خلال-عملية-استعادة-المحتجزين-في-غزة-1089641492.html
https://sarabic.ae/20240608/أول-لقطات-لمحتجزة-إسرائيلية-بعد-استعادتها-من-غزة-صور-وفيديو-1089639607.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس

شاحنة لنقل الأثاث.. كيف تنكر الجيش الإسرائيلي لاستعادة 4 محتجزين في غزة؟

14:42 GMT 08.06.2024
© AFP 2023نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة يتوجهون إلى دير البلح وسط قطاع غزة، في 12 مايو 2024
نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة يتوجهون إلى دير البلح وسط قطاع غزة، في 12 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، تفاصيل جديدة بشأن استعادة الجيش 4 محتجزين أحياء من مخيم النصيرات بقطاع غزة.
وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي دخلت مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة عبر سيارة مدنية تحمل أثاثا للنازجين وكان يقودها جندي بملابس مدنية.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات".
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط خلال عملية استعادة المحتجزين في غزة
13:57 GMT
وقال الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيليين، في بيان مشترك، إنه "تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".
وأضاف البيان، أن "وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، مؤكدا مواصلة قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين من قطاع غزة.
وتشهد منطقة النصيرات ودير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عمليته العسكرية.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
أول لقطات لمحتجزة إسرائيلية بعد استعادتها من غزة... صور وفيديو
11:57 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تحرير 4 رهائن إسرائيليين في عملية نوعية بمشاركة مئات الجنود 14:38 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:57 GMT
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