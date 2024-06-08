https://sarabic.ae/20240608/شاحنة-لنقل-الأثاث-كيف-تنكر-الجيش-الإسرائيلي-لاستعادة-4-محتجزين-في-غزة؟-1089643649.html
شاحنة لنقل الأثاث.. كيف تنكر الجيش الإسرائيلي لاستعادة 4 محتجزين في غزة؟
شاحنة لنقل الأثاث.. كيف تنكر الجيش الإسرائيلي لاستعادة 4 محتجزين في غزة؟
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، تفاصيل جديدة بشأن استعادة الجيش 4 محتجزين أحياء من مخيم النصيرات بقطاع غزة. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T14:42+0000
2024-06-08T14:42+0000
2024-06-08T14:42+0000
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وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي دخلت مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة عبر سيارة مدنية تحمل أثاثا للنازجين وكان يقودها جندي بملابس مدنية.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات".وقال الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيليين، في بيان مشترك، إنه "تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".وأضاف البيان، أن "وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، مؤكدا مواصلة قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين من قطاع غزة. وتشهد منطقة النصيرات ودير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عمليته العسكرية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240608/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-خلال-عملية-استعادة-المحتجزين-في-غزة-1089641492.html
https://sarabic.ae/20240608/أول-لقطات-لمحتجزة-إسرائيلية-بعد-استعادتها-من-غزة-صور-وفيديو-1089639607.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
شاحنة لنقل الأثاث.. كيف تنكر الجيش الإسرائيلي لاستعادة 4 محتجزين في غزة؟
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، تفاصيل جديدة بشأن استعادة الجيش 4 محتجزين أحياء من مخيم النصيرات بقطاع غزة.
وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي دخلت مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة عبر سيارة مدنية تحمل أثاثا للنازجين وكان يقودها جندي بملابس مدنية.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات".
وقال الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيليين، في بيان مشترك
، إنه "تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".
وأضاف البيان، أن "وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، مؤكدا مواصلة قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين من قطاع غزة.
وتشهد منطقة النصيرات ودير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة
، السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عمليته العسكرية.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس
، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.